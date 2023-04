Anna Grau (Cs): "La vivienda en Barcelona es la mejor manifestación del fracaso de las políticas de Colau"

Anna Grau se afilió a Ciutadans en 2019, al día siguiente del gran batacazo de Albert Rivera. Creía que, a pesar de las circunstancias, la formación naranja tenía mucho que ofrecer. En esta entrevista, Anna Grau cuenta a 20Minutos todo ese potencial y lo que defiende ahora como alcaldable por Barcelona.

¿Qué puede aportar Ciutadans a Barcelona desde el Ayuntamiento? El Ayuntamiento tiene que trabajar para la gente, y si bien no es independentista, la alcaldesa actúa como si gobernase la república independiente de Colau. La gente no tiene que deslomarse para pagar el diezmo al Ayuntamiento y que ella vaya de inauguración de superilla en superilla.

Me da la sensación de que no le gustan las superillas. Si eliminamos el gasto inútil y absurdo en superillas, todos los alumnos de Barcelona tendrían libros de texto gratis todos los años. Hemos calculado que el gasto sería de unos 50 millones de euros, que saldrían de las inversiones en superillas, del ahorro en subvenciones raras, de estas que da Colau no se sabe a quién ni por qué, y del ajuste en publicidad institucional, que no siempre es para hacer propaganda de la acción de Barcelona, sino de sí misma. Sobra dinero.

Sin embargo, detrás de lo que se ha dado en llamar ‘urbanimo táctico’ también está el debate de la movilidad y la lucha contra la contaminación. Lo de ‘urbanismo táctico’ me parece muy amable. A mí me parece que se está haciendo un urbanismo bolivariano que pervierte la esencia del Plan Cerdà, que nunca planteó cargarse la movilidad de Barcelona, ni hacer intransitable el centro de la ciudad para los coches o para la gente de cierta edad. Es un urbanismo que ha intentado intervenir en la economía, con la intención última de apostar por el decrecimiento por la vía de hacer inviable la carga y descarga, por ejemplo.

¿Quitarán las superillas que se han hecho? Lo primero es parar en seco ese tipo de urbanismo. Y revertiremos lo que se pueda, como bolardos, cojines berlineses y el ‘plastidecor’ de suelo. Otras cosas son más difíciles de revertir.

Pero al final, hay un problema de polución y los coches tienen gran parte de responsabilidad. Habría que preguntar a los vecinos de la calle Valencia sobre los niveles de contaminación del aire y acústica ahora que se ha canalizado todo el tráfico por ahí. Nuestro modelo de movilidad aspira a una ciudad más amable, y sostenible, pero no a costa de hacerla intransitable. Sobre todo para los que no pueden comprarse un coche eléctrico. No hay que crear problemas, más cuando dices ser la ‘Pasionaria’, la amiga de la Liga de los Pobres, pero en Barcelona solo pueden vivir los megarricos.

¿Propuestas concretas? Aparcamientos perimetrales bien conectados con transporte público, para poder dejar los coches a la entrada de la ciudad. Y muchas más frecuencias de trenes para todos los horarios. Me voy a tener que poner muy seria para que el Metro funcione las 24 horas los fines de semana.

Algunas de esas iniciativas exceden las competencias del Ayuntamiento e implican a otras administraciones. Para empezar, el Ayuntamiento no tendría que haberse cargado el Área Metropolitana como proyecto. Hay que recuperar ese espíritu de gobernanza metropolitana. Pero además, el Ayuntamiento tiene que dejar de echarle morro y fingir que no controla. Barcelona tiene poder. Tiene mucho presupuesto y muchas competencias, y si le echa un pulso a a la Generalitat, ¡cuidado!

Pues la entrada a Barcelona en coche por la Meridiana se va a complicar un tanto con la reforma que se ha anunciado. Lo de la Meridiana es otra chapuza metida a capón para que Colau pueda anunciar, presentar o cortar cintas. Esto se impone. No se ha consultado con nadie, no hay plazos de ejecución, ni proyecto, ni presupuesto. Es una intención. Una mala intención.

Lo que se ha complicado realmente es que los jóvenes puedan vivir en Barcelona debido al precio de la vivienda. Creo que la vivienda es la mejor manifestación del fracaso de las políticas de Colau. Cuando llegó al poder prometió 8.000 viviendas, y se han creado una cuarta parte. Tiene que dejar de echar la culpa a los promotores inmobiliarios y al capitalismo feroz. Se pueden hacer muchas cosas en lugar de favorecer la okupación y hacer discursos antisistema que, en la práctica, gentrifican Barcelona hasta hacerla invivible, inhabitable e impagable.

Anna Grau en el interior del Mercat de Sant Antoni. Miquel Taverna

¿Cuáles son esas «muchas cosas» que se pueden hacer? Pues por ejemplo, avalar a los jóvenes. Sin 7.000 nóminas, nadie se fía de ellos. O por ejemplo, actuar en barrios que son poco amables para la gente de más edad, como en Canyelles, que es un terreno con muchas pendientes y dificios sin ascensor. Se podría hacer una permuta en la que los jóvenes fuesen a esos barrios y los mayores a zonas más adecuadas para ellos. Y sobre todo, acabar con la okupación.

Pone usted la okupación en el primer plano del problema de la vivienda. Tu primera obligación es gestionar bien y que todos los ciudadanos se sientan seguros, tranquilos e iguales ante la ley. No puede ser que haya una mafia okupa, o indepe, me da igual, que disfrute de privilegios mientras los demás pagan el diezmo. Hay que rescatar a Barcelona de las garras de esta política absurda, polarizada, mentirosa, muy hipócrita, y bueno, muy asfixiante.

¿Cuáles son las previsiones de resultados con los que trabaja Ciutadans? Nuestras últimas encuestas dicen que entraremos en el Ayuntamiento por lo menos con dos concejales, que es el corte mínimo. A partir de ahí, en función de nuestra capacidad de movilizar indecisos, abstencionistas y los que tienen desafección electoral, que en Cataluña es un volumen importante, espero revertir esa situación, y subir por encima de esa marca de los dos concejales.

Muchos pronostican que van a desaparecer del Consistorio. La desaparición de Ciutadans es casi una leyenda urbana. Desde que nació dicen que va a desaparecer, pero ya tiene 17 años. Ya ha pasado el pavo y es un partido con alguno atributos insólitos, y precisamente por esa razón yo milito en él. Yo creo que en política son tan importantes las ideas como la actitud y cómo defiendes esas ideas. En otros partidos no aguantaría ni cinco minutos.

Pues se habla de que pueden ir a la urnas junto a otros partidos como Valents y PP. Ciutadans ha aprendido de sus errores, ha aprendido de sus ingenuidades y de confiar en quien no debía. Nos dejamos convencer por pactos que después no cumplieron las expectativas. No vamos a ir con ninguna coalición porque ahora confiamos en nosotros, en nuestros votantes, en la gente que nos necesita, que sabemos que es mucha.

Pactos preelectorales no. Pero ¿y postelectorales? Si como todas las encuestas sugieren se confirma que yo tengo la llave de la gobernabilidad, tengo muy claro que no voy a mercadear para ser teniente de alcalde y tener un despacho bonito. El objetivo es que Ciutadans sea opción de gobierno en Barcelona y en Cataluña para defender a esos barceloneses a los que hace tiempo que nadie escucha, que políticamente son de segunda, tercera o cuarta división.

Pero si tienen la llave de la gobernabilidad, a alguien se la tendrán que prestar. A quienes compren mi programa. Voy con unas líneas rojas que son innegociables, como es el bilingüismo, en el sentido de que el Ayuntamiento ha de dejar de combatir el español, y promoverlo a nivel de lengua y cultura; la lucha contra los okupas y volver a la fiscalidad de 2019 revirtiendo la chapuza de 2020. Pero además, Ciutadans tiene la función en Cataluña de defender sin complejos el constitucionalismo y la obra de la Transición.

¿Qué pueden aportar al gobierno municipal en caso de poder influir? Vamos a hacer una Concejalía de Autónomos. Esto no es Dubai, esto es una ciudad de gente trabajadora y no hay que destruirlos con la fiscalidad. También vamos a crear una Concejalía de Personas Mayores, para ponerlas en el centro, no solo a efectos de atención sociosanitaria, sino incorporarlas a la conversación política. Los mayores no son una carga.

Biografía

Grau (Girona, 1967) es licenciada en Ciencias de la Información por la UAB. Como periodista, ha sido delegada del diario Avui en Madrid y de ABC en Nueva York. Asesora de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Actualmente es diputada en el Parlament de Catalunya. Miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid.