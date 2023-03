La influencer Lola Lolita muestra en un vídeo su pánico a las agujas: "¡Cuánta sangre!"

Lola Lolita es una de las tiktokers más famosas del momento. Con más de 10 millones de seguidores en la plataforma de creadores de contenido más puntera del momento, podemos decir que Lola Lolita es una de las famosas más famosas entre el público juvenil.

Su personalidad, su risa, su incontinencia verbal y sus modelitos hacen de ella un auténtico referente y con su último vídeo, muchas personas también se han sentido identificadas con ella.

Lola Lolita y su crisis de ansiedad ante un análisis

@lolalolita En mi cabeza creia que lo estaba haciendo super bien 😵‍💫😭 ♬ sonido original - Lola Lolita🌸

"Me dan pánico la sangre y las agujas"

En algunos comentarios en TikTok, Lola Lolita ha recibido críticas. Algunos le echan en cara que cuando se hace tatuajes no muestra tanto miedo y ella, no ha dudado en responderles: "¡Que a mí me da pánico la sangre! ¡Y las agujas! Eso es lo que me da miedo, y en un tatuaje no pasa".

En Twitter, mientras unos la tildan de teatrera, otros, bastante más empáticos, se sienten identificados con la creadora de contenido y han compartido con sus seguidores su miedo a las agujas.

Yo me considero un hombre adulto de 30 años y siempre pido que me saquen sangre tumbado en una camilla. Para evitar caer a plomo y porque existe una cosa que se llama fobia. Tira de diccionario y, de paso, busca también la palabra empatía 😉 https://t.co/KFIMsHlHu5 — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) March 31, 2023

Los miedos, algunas veces no son racionales y, en la mayor parte de los casos (como le ha ocurrido a Lola Lolita), a toro pasado se ven de otro modo. Hay que destacar la gran labor de las sanitarias que la atendieron. ¡Con cuánto mimo estuvieron cuidando de ella!