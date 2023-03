Daniela Requena sorprende mostrando imágenes de su pasado: "Vais a flipar con mi cambio físico facial"

Tras las numerosas críticas que Daniela Requena ha sufrido por su operación estética para conseguir tener los ojos azules, la influencer ha decidido mostrar cómo ha cambiado con el paso de los años. La que fuera concursante de Pesadilla en el paraíso ha compartido con sus seguidores imágenes de su pasado mientras analiza todos los retoques estéticos a los que se ha sometido.

Asidua como es a las redes sociales, la periodista ha utilizado su cuenta de Tiktok para mostrar su evolución paso por paso: "Vais a flipar con mi cambio físico facial. Os voy a poner una imagen de cómo estaba yo sin ninguna cirugía facial y una foto actual, para que flipéis".

De esta manera, hace una comparativa entre su una imagen en la que se ve con el pelo negro, labios finos y cara redonda, justo antes de comenzar su paso por la medicina estética: "Esta persona soy yo, pero sin labios, ni bótox ni nada".

Tras esta, muestra a cámara una nueva imagen en la que ya se le pueden ver unos labios más jugosos y una larga melena rubia. Finalmente, Requena comparte una foto actual, dejando atrás el marrón de sus iris por el azul que luce a día de hoy.

En esta última fotografía se aprecia, entre otros, su tatuaje de eyeliner color negro o las inyecciones de toxina butlínica en varias partes de su rostro:"¡Ay, Dios mío! Espero que nadie me diga que estaba más guapa antes. No estaba fea, pero, sinceramente, yo me encuentro más guapa actualmente".

Sin embargo, lo cierto es que muchos de sus seguidores han asegurado que en la primera imagen "parecía más natural", o que estaba más guapa antes. Aunque, para otras personas, lo más importante es que ella se vea bien y esté feliz con su imagen personal.