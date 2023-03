La maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón sigue dando mucho que hablar. Tanto es así que los matinales informativos continúan dedicando gran parte de su tiempo a charlar con expertos y mujeres que se prestan a este tipo de prácticas.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Adriana Piravique, una joven colombiana que se prestó a ser madre gestante para una pareja que quería tener un bebé: "Lo que me llevó a mí a hacer la gestación subrogada fue la empatía. Yo tengo casos en mi familia que no pueden tener hijos por decisiones apresuradas de operarse".

"El único vínculo que se crea es la gratitud de cumplir", ha destacado Adriana que, además, ha explicado cómo tomó la decisión de prestarse como madre gestante: "Fue por curiosidad. Hace unos seis años, aquí en Colombia, empezó el baby boom de las gestaciones subrogadas. Era muy común ver avisos en Facebook".

Así, la joven comenzó a interesarse por los requisitos y los pasos a seguir para poder ser madre gestante: "La familia que me lo pidió es colombiana. Incluso, después de cuatro años, sigo teniendo un vínculo con ellos, me mandan fotos del bebé, me escriben para ver cómo estoy yo, cómo están mis hijos, cómo está mi esposo... Más allá de que nos vean como un mercado, como un perrito que se embaraza y luego entrega la cría, se trata de humanizar lo que yo hago, lo que necesita la pareja y el vínculo que va a tener el bebé tanto con la pareja como conmigo".

"Nosotras tenemos una vida antes y después de la subrogación. Yo tengo dos hijos, uno de 14 años y otro de 18. En ese momento, el mayor tenía 14 años y el menor tenía 10 y se les explicó todo. Yo lo consulté con mi esposo y me dieron el visto bueno", ha agregado Adriana que, además, ha recalcado que la legislación colombiana indica que la donación del óvulo y del espermatozoide viene por parte de la pareja que se quedará con el niño: "A nosotras nos hacen pruebas psicológicas, pruebas de sangre para saber si consumimos algún tipo de sustancia, pruebas de tiroides... Tenemos que tener una salud óptima para tener el embarazo".

Asimismo, Adriana ha explicado cómo vivió el momento de entregar al bebé: "Él me acompañó durante nueve meses. Obviamente, una no puede dejar de sentir. No puedes decirle al cerebro que no sienta, no se exprese, que no llore... Somos seres humanos y la misma necesidad que tenemos nosotras como madres subrogadas la tiene la pareja. Fue emotivo no porque me doliera entregarlo, sino por la reacción de sus papás al momento de recibir a su hijo. Fue el papá el que rompió a llorar, me abrazó muchísimo y me dijo: 'Adriana, muchas gracias, me entregaste un motivo para seguir adelante y tener algo por lo que levantarme todos los días, alguien más a quien querer'".

"Creo que para eso llegamos a este mundo. Nacemos, vivimos, nos reproducimos y nos vamos. En la noticia de Ana Obregón, el tema de la edad es complejo, pero ni tú ni yo ni nadie tenemos derecho de denunciar cuál es la edad idónea para ser mamá o papá", ha agregado Adriana que, además, ha apuntado que solo cobró una "mensualidad por los meses que duró el embarazo": "Es lo que te da para estar tranquila en casa con tus hijos, cuidar a tu pareja y a ti misma".

"Nosotras no estamos cobrando por alquilar nuestro vientre. Estamos cobrando un dinero para que estemos bien en casa y no nos preocupemos por trabajar. Eso de que se maltrata a la mujer o la utilizan porque es de recursos bajos... Yo soy de estrato 3, eso es un estrato muy bueno aquí en Colombia. Mi esposo tiene estudios, yo tengo estudios. Entre las pruebas que nos hace la clínica, ellos vienen a casa a mirar cómo vivimos, si tenemos un buen espacio, si tenemos la economía para seguir pagando la renta y nuestros alimentos antes del embarazo porque el proceso puede durar entre tres y seis meses hasta que se produce el embarazo", ha señalado Adriana.

Finalmente, Patricia Pardo ha preguntado a la invitada si "en algún momento echa o ha echado de menos a ese bebé", a lo que Adriana ha respondido: "Yo soy un ser humano. Si yo amo a mis hijos, con los que tengo un vínculo desde el embarazo, durante toda esta vida que ellos han estado conmigo... No es lo mismo extrañarlo que pensarlo. Yo lo pienso porque fue parte de mi vida, cuando me mandan una foto me acuerdo y empiezo a hacer cuentas de su edad. Lo pienso, mas no lo extraño porque no fue parte de mi familia, sino parte de mi cuerpo en un momento".