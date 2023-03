Gloria Camila, entre lágrimas, anuncia su marcha de Instagram y habla de su estado de salud: "Tengo un cuadro ansioso depresivo"

Gloria Camila no pasa por su mejor momento. Desde que su hermana protagonizara Rocío, contar la verdad para seguir viva, mucho se ha hablado de ella y de su familia, y otros asuntos que rodeaban a su padre han sido protagonistas de horas de contenido. Su situación personal la sobrepasó y se puso en manos de profesionales, tal y como ella misma quiso compartir en su cuenta de Instagram, justo antes de abandonarla temporalmente.

A los relatos de su hermana siguieron los intercambios de acusaciones en televisión, pasando por su fichaje en algunos programas. Todo ello mientras libraba una batalla judicial contra ella, que reciente ha ganado Rocío Carrasco.

Su padre, Ortega Cano, también tuvo su parte de protagonismo, no solo con sus declaraciones sobre lo contado por la hija de Rocío Jurado, sino por su crisis matrimonial con Ana María Aldón que acabó en divorcio. Y también se empezó a hablar de la mala relación de Gloria Camila con la diseñadora.

En otoño de 2022, fue concursante de Pesadilla en el Paraíso, pero, más tarde, la cadena en la que desempeñaba la mayoría de su labor mediática le dio la espalda. El nuevo Código Ético de Mediaset hizo que se vetaran a 13 personajes, entre ellos, Ortega Cano o Gloria Camila.

Gloria Camila anuncia que se marcha de Instagram. INSTAGRAM

Sin duda, el momento por el que pasa la hija del torero no es el mejor y quiso compartirlo, entre lágrimas, con sus seguidores de Instagram antes de abandonar la red social temporalmente: "No quiero dar pena para nada. Es lo último que quiero, porque además, hay mucha gente que está pasando por lo mismo que yo".

"Hay libertad de expresión, por supuesto, pero creo que hay límites que no debemos sobrepasar. Llevo desde julio del 2022 en terapia, con una psicóloga maravillosa, y desde diciembre 2022 en terapia con una psiquiatra", aseguró. "Salí de la granja con un 90% de ansiedad. Estuve 3 semanas sin salir de casa. Llorando día si, día también".

"A día de hoy, me tuvieron que subir medicación por tener pesadillas heavys, por estar nerviosa diariamente, por no encontrar soluciones y por sentirme asqueada y odiada por la sociedad en la que vivimos. Tengo un cuadro ansioso depresivo", reveló.

"Esto diariamente me va tirando hacia abajo. No veo luz", relató Gloria Camila. "No quiero dar pena, repito, pero si dejar claro que soy/somos de carne y hueso, que tenemos emociones, sensibilidad y corazón. Os abanderáis de feministas, de gente con criterio, y solo sois escoria. No aportáis nada a este mundo ni al de mañana".

"Os abanderáis de feministas, de gente con criterio, y solo sois escoria"

"No sabéis qué trato en mis terapias, yo no trato en especial el tema de mis haters, trato mis traumas, los cuales son, día sí y día también, recordados por vosotros", criticó. "No tenéis ni la más remota idea de mi vida, de cómo la he sentido y vivido durante estos 27 años. Os ancláis en episodios del pasado y no avanzáis".

"Me aparté de muchas cosas y hoy lo hago de Instagram, unas semanas. Gracias a las buenas personas que todavía hay", concluyó en su último post.