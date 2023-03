El PP insiste en que la reforma de las pensiones no cuenta con el aval oficial de Europa y promete derogarla si gobierna

El Partido Popular ha vuelto a salir este viernes a "desmentir" la viabilidad del sistema de pensiones aprobada el jueves en el Congreso y a prometer que de llegar el próximo año al Gobierno, la derogará. El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha insistido de nuevo en que la reforma no cuenta con el aval europeo, ya que el oficial llegará cuando concedan a España el cuarto desembolso de los fondos europeos.

"Pedro Sánchez nos ha vuelto ha engañar porque decía que venía con el aval de Europa y hemos visto que el ministro Escrivá reconoce que no la tiene. También decía que no supondría rebajas en las pensiones y ayer Escrivá dijo que en 2025 podría haberlas", ha recriminado Bravo.

No obstante, a primera hora de este viernes, el vicepresidente de la Comisión Europea y miembro del PP Europeo, Margaritis Schinas, ha elogiado el proyecto del Gobierno. Según ha explicado, la reforma "va en la buena dirección". También ha señalado que "por primera vez estas reformas se hacen en el marco de este fondo de recuperación".

Los populares han aprovechado estas palabras en su favor. Bravo ha admitido que el comisario "tiene razón" en cuanto a que España necesita una reforma. Sin embargo, asegura que no habla del fondo de la reforma. "Si Gentiloni [comisario de Economía] no ha entrado a valorarlo, no creo que un comisario que no es su competencia lo haga".

Si bien el Gobierno ha negociado esta reforma con la Comisión Europea, los populares acusan al PSOE de saltarse el Pacto de Toledo, donde debieran haber compartido la propuesta con los grupos antes de cerrar el decreto. Esto es precisamente lo que se compromete a hacer el PP en caso de que llegue al Gobierno el próximo año. Juan Bravo ya trabaja en un texto alternativo que poder consensuar con los grupos antes de derogar la actual reforma.

Este texto partirá de la premisa evitar que se puedan rebajar las jubilaciones. Para eso, el PP propone crear 1,7 millones de empleos para recaudar 16.000 millones en cotizaciones, ganar productividad, captar talento y fomentar un nuevo 'baby boom'. Bravo ha subrayado en varias ocasiones cómo el sistema de pensiones ha funcionado de la mano de gobiernos del PP.

Como ejemplo ha puesto la reforma de Mariano Rajoy en 2013, que sirvió para que "los pensionistas ganaran dinero" entre 2013 y 2018, incluso con inflación negativa y con una cláusula para evitar la congelación de las pensiones en el futuro. Por el contrario, Bravo ha reprochado al PSOE que ellos hicieron lo contrario durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. "En 2009, dijo a los pensionistas que estuvieran tranquilos hasta 2025 y un año después, las congeló".