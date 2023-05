Amor, familia, amigos... estos y entre otros temas son los que Dolly Alderton trata en su último libro, Querida Dolly, donde recoge las diferentes cuestiones que sus seguidores le han ido exponiendo en el consultorio con el que cuenta en su columna en The Sunday Times.

"Hay dos motivos principales por los que la gente escribe una consulta", comienza diciendo acerca de este proyecto. "Por un lado, estaría el miedo a ser diferente, a sentir vergüenza y pensar que tu problema es algo que no puedes compartir con tu círculo cercano porque sientes que te vayan a juzgar por ello. Por otro lado, está el miedo a aburrir porque no querer ser repetitivos y sentir que estamos molestando", son las razones que considera que existen a la hora de que la gente le plantee las diferentes consultas sobre sus vidas.

Lo que Dolly pretende con sus respuestas, caracterizadas por un "estilo honesto y con mucho sentido del humor" es "animar a que la gente busque ayuda y apoyo y a que utilice la red que tiene a su alrededor para ello". Por ello, uno de sus objetivos con este consultorio es que "las personas se pongan en el lugar del otro para fomentar la empatía y que traten de ver los puntos de vista de otros de los posibles actores involucrados en la situación".

Dolly Alderton posando con su libro, 'Querida Dolly'. JORGE PARÍS

Para ella, la empatía es igual a "un recordatorio de que todos tenemos los mismos problemas en algún momento de nuestra vida y es por ello que no estamos tan solos". Precisamente, la británica empatiza y dice identificarse bastante con sus seguidores cuando estos le exponen casos que tienen que ver con el fin de una relación.

"Yo soy especialmente conocida entre mi círculo de amistades por las dificultades que experimento a la hora de pasar página después de una relación, y creo que cualquier fin de una relación de amor romántico es algo realmente difícil de soportar", asegura. Y es por ello que dice percibir las relaciones como "el espacio de apoyo y de consuelo mutuo, de entendimiento entre dos o varias personas" y considera que el objetivo de estas es cumplir con el concepto de "intimidad".

En el prólogo del libro, apunta que "el compromiso es más difícil ahora que vivimos mucho más". Con esto se refiere a que las generaciones pasadas, de "nuestros abuelos", tenían una vida "que duraba unos 40 o 50 años" y que, en las nuevas, "la esperanza de vida es mucho mayor".

"Una de mis mejores amigas acaba de tener un bebé y el médico le ha dicho que la media de edad para ese bebé es de en torno a 120 años. Así que tenemos que pensar que ahora las vidas duran muchísimo más", detalla. "Estamos hablando de que, en este contexto, cuando estas personas tengan 60, será la mitad de su vida, y en ese sentido la palabra compromiso adquiere mucha más importancia, pues tendrán muchas más oportunidades y esto hace que este compromiso se vaya a convertir en todo un reto", alega la periodista.

Dentro de este compromiso destaca el cambio del papel de la mujer en la sociedad: "Está cambiando en el ámbito profesional con respecto a la igualdad en el trabajo y está cambiando con respecto a la sexualidad y a la liberación sexual".

Sobre esta libertad apunta que "las mujeres se enfrentan a muchos obstáculos y muchas limitaciones". Por lo que la define como "la posibilidad de que una persona pueda vivir la vida que quiere vivir, que pueda tomar las decisiones que quiera tomar y que pueda hacerlo sin sentir miedo, vergüenza o trauma".

En relación con las mujeres, la mayoría de las situaciones expuestas en su consultorio están planteadas por estas. Algo que se puede extrapolar al consumo de la lectura, sobre todo en la adolescencia, el público mayoritario de Alderton.

"Cuando eres adolescente vas descubriendo un poco la cultura, el arte, lees más y te vas abriendo al mundo. En ese sentido, creo que la lectura es una especie de lenguaje que permite a las jóvenes entender mejor sus sentimientos e interpretar su vida emocional", alega la autora.

"A los chicos no se les invita o no se les anima a observar o examinar su vida y sus emociones. Bajo ese punto de vista, a ellos se les suele animar a que sean sobre todo prácticos y quizá más competitivos", prosigue acerca de esta cuestión, sobre la que asegura que se "debería reflexionar más".

"Las mujeres solemos tener una red de apoyo muy significativa y no deberíamos sentir reticencias a la hora de acudir a ella", dice en referencia a ese "apoyo" que deben buscar cuando exponen las diferentes dudas en su consultorio.

Entre sus influencias a la hora de inspirarse para escribir, Dolly Alderton destaca "las memorias escritas por cualquier autora mujer en las que hablen sobre sus errores y riesgos que han asumido a lo largo de su vida y entre ellas destaca los ensayos de Nora Ephron. "Desprende un amor por la vida y unas ganas de estrujar hasta el más último instante que es con lo que realmente me identifico", afirma.

Por último, la autora aprovecha para recordar la precuela de Querida Dolly: "Después de mi primer libro, Todo lo que se sobre el amor, puedo decir que no importa cuánto tiempo le dediques a meditar sobre el amor, la vida, a hacer terapia, a hablar con tus amigas o a leer libros de autoayuda, que siempre seguirás estando en una situación en la que puedes enamorarte perdidamente de alguien y perder totalmente el juicio".

Con esto se refiere a que, para ella, el amor es "una vulnerabilidad que siempre tendremos". "Todos somos susceptibles de que en algún momento nos rompan el corazón y a que en cualquier momento nos podemos enamorar perdidamente de alguien", detalla.

"Después de ese primer libro consideré que ya no iba a cometer determinados errores en mi vida sentimental, pero luego me he dado cuenta de que la vida sería muy aburrida si no cometemos esos errores", es la reflexión final que hace.