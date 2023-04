Diversidad cultural con Samir Fernández

EN COLABORACIÓN CON CEPSA

Samir Fernández, director de Búnker de Cepsa, charla con Bettina Karsch sobre los dieciséis años que pasó navegando en cargueros en los descubrió diferentes países y convivió con otras culturas.

Moverse por el mundo ayuda a desarrollar múltiples habilidades. Genera confianza y ayuda a conocerse a uno mismo. No solo aporta en lo personal, también en lo laboral. Ya lo dijo Emile Zola: “Nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar”.

Si hay alguien que puede hablar de todo lo que aporta vivir en distintas partes del mundo es Samir Fernández, director de Búnker de Cepsa. Nació en India y no ha parado de recorrer el planeta, especialmente durante los 16 años que pasó navegando. En tierra firme ha vivido en Reino Unido, Dubái, Singapur y, ahora, en Madrid.

Se define a si mismo como “un nómada global”. ¿En qué consiste ser un “nómada global” que quiere viajar por el mundo?De joven me di cuenta de que estar siempre atrapado en el mismo sitio y pasar la vida con esa seguridad de estar en un mismo lugar no me parecía muy divertido. Cuando tenía 17 años mi padre quiso que estudiase una ingeniería en India, pero decidí que no, que en realidad era hora de ir a buscar la sabiduría a otro lugar y de vivir experiencias por el mundo. Así que decidí hacerme a la mar. Pasé 16 años navegando en cargueros por todo el mundo, conocí a gente de diferentes partes del mundo. Y cada encuentro, cada interacción con la gente enriqueció mi vida para mejor. Me hizo mejor persona, aprendí a apreciar otras culturas y diferentes maneras de hacer las cosas.