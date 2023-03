Lorenzo Caprile ha sido el invitado más reciente en el plató de Las tres puertas junto a la cantante Sole Giménez y el escritor Luís García Moreno. Allí, el 29 de marzo, el modista reflexionó sobre su vida y su relación con la moda.

El diseñador lleva desde los 14 años entre telas y agujas, por lo que tiene una posición muy clara sobre el funcionamiento de la industria. Así pues, le contó a María Casado cómo hubiera sido su vida si no se hubiera dedicado a su profesión o el porqué prefiere ropa de segunda mano.

Cuando la presentadora le preguntó por su pasión por la moda, Caprile sorprendió con su respuesta. Lejos de hablar enamorado de su carrera, aseguró: "¡Uf! Eso me pregunto yo todos los días, que de dónde me viene la pasión por el trapo porque te aseguro que si pudiera volver atrás no estaría en esto, pero bueno".

Ante la sorpresa de Casado, el diseñador volvía a reafirmarse: "Crisis de vocación he tenido muchísimas, pero bueno, aquí estoy". De acuerdo a las palabras del que fuera juez de Maestros de la Costura, para él, la moda no era lo que se hubiera imaginado: "Es una industria muy tramposa y que, además, juega con materiales humanos que son muy delicados, como tu vanidad, tus pequeños complejos, tus ganas de aparentar o de no aparentar... es un mundo muy perverso"

Y es que, como así aseguró, el secreto de su éxito se trataba de mantener su libertad y los pies en el suelo. Como explicó en el programa, ser pequeño y tener un taller propio le ha obligado a pagar "peajes muy caros", aunque no quiso indagar en ese tema.

Durante la entrevista con María Casado, Caprile también rememoró su infancia. Según el modista, el llegar a dedicarse a la moda se lo debe a su hermano, quien quiso ser fotógrafo. Además, ha asegurado que si bien tiene muchas quejas sobre cómo funciona el mundo textil, es un apasionado de la moda.