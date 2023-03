Sánchez reafirma en China su apoyo a Ucrania y pide a Xi Jinping que hable con Zelenski

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su apoyo a Ucrania en China. Lo ha hecho, además, ante el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, al que ha "animado" a tener una conversación con el líder ucraniano Volodímir Zelenski. En el objetivo, una paz "duradera" que, a juicio de Sánchez, solo podrá hacerse bajo las condiciones que ponga el país invadido por la Rusia de Vladímir Putin, que Xi visitó hace apenas nueve días. Ambos han tratado el plan propuesto por China, que tiene "dos asuntos relevantes": el rechazo al uso de armamento nuclear y el respeto a la integridad territorial.

"Le he trasladado nuestra preocupación sobre la agresión ilegal de Putin contra Ucrania", ha asegurado Sánchez en una rueda de prensa con la que ha cerrado el viaje realizado en los últimos dos días a China tras reunirse con el presidente chino. El jefe del Ejecutivo, que no ha querido desvelar la respuesta de Xi -"la posición del Gobierno chino la tendrá que dar el Gobierno chino", ha dicho-, ha declarado que debe ser el país invadido desde hace más de un año el que "decida" sobre "las cuestiones que le afectan". Esto es, que sea Ucrania quien siente las bases para llegar al fin del conflicto. Sánchez ha asegurado que el futuro "no está escrito" y la visita "nos ayuda a construirlo". "Un futuro", ha insistido, "que garantice la paz".

Para lograr esa paz "estable y duradera", ha insistido el presidente, España apoya el plan de paz propuesto por Zelenski, que está "alineado" con la carta de las Naciones Unidas. Eso sí, China está más cerca de Moscú que de Kiev. No obstante, Xi quiso hacer un gesto para posicionarse como favorable a la paz presentando un plan de varios puntos que también ha tratado con Sánchez, pues uno de los objetivos del Gobierno era conocer "de cerca" ese documento. Sobre el mismo, Sánchez ha destacado dos puntos "muy importantes", ha asegurado tras "reconocer el esfuerzo" de China "por posicionarse". "El rechazo total, no solo la utilización sino como amenaza, de armamento nuclear y el respeto a la integridad territorial, que es, a mi juicio, algo que está violentando Putin", ha lanzado el presidente.