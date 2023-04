Un órgano inexistente en España y con reuniones secretas: así es el gran jurado, el instrumento judicial que imputa a Trump

Un gran jurado de Nueva York ha votado este jueves imputar a Donald Trump por el pago a Stormy Daniels de 130.000 dólares a cambio de no revelar que mantuvo relaciones con el político y empresario en 2006. El republicano podría enfrentar hasta 30 cargos.

Se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos que afrontará cargos criminales. La decisión del gran jurado tendrá repercusiones en todo el país mucho más ahora que Trump, de 76 años, buscaba llegar nuevamente a la Casa Blanca.

Pero, ¿qué es un gran jurado?

Es una herramienta judicial que no existe en el ordenamiento español. Tal vez por eso nos suena a extraordinario, como si un gran jurado sólo tomara forma para casos extraordinarios o que impliquen a destacadas personalidades, como es el caso. Pero no.

El gran jurado (grand jury) forma parte del poder judicial del gobierno. Es una división de la corte, pero también un órgano totalmente independiente. Lo forman un grupo de ciudadanos junto al juez que preside la corte superior, el fiscal del distrito, el abogado del condado y el fiscal general del estado, que actúan como asesores.

Jurado o gran jurado

Sin embargo, un jurado y un gran jurado o son la misma cosa. Como el de Nueva York en el caso de Trump, un gran jurado estudia el caso y decide si hay base o no para la celebración de un juicio. Es por ello, un instrumento de gran ayuda para el fiscal del caso.

Fue en mayo de 2021 cuando la Fiscalía de Nueva York ordenó la creación de un gran jurado para decidir si había fundamentos para abrir un juicio contra el expresidente estadounidense.

No se decide la culpabilidad

Un gran jurado suele componerse de 16 a 23 personas, mientras que un jurado durante un juicio tiene entre 6 y 12 miembros. Los integrantes se reúnen inicialmente con el fiscal, quien explica la ley y trabaja con ellos para reunir evidencia y oír a los testigos del delito.

A diferencia del 'jurado' a secas, un gran jurado no decide sobre la culpabilidad de un acusado, sino que ayuda al fiscal a decidir si hacer una acusación formal en contra de una persona en un caso penal.

En palabras de la Asociación Americana de Abogados, un gran jurado escucha la evidencia y decide si alguien debe ser acusado de un crimen. Es decir, determina la causa probable, no la culpabilidad ni la inocencia.

Reuniones secretas

Cuando el gran jurado se reúne no hay un juez presente. Podría decirse que es un proceso menos exigente que el juicio, porque se admite cierta evidencia, como el testimonio de oídas, que en un juicio regular no se admitiría.

Las reuniones del gran jurado no son públicas para que su "investigación" sea secreta. Ese carácter secreto tiene dos objetivos. De un lado, que los testigos puedan hablar sin presiones; de otro, no dañar la reputación del sospechoso si es que finalmente no hay evidencias suficientes para presentar una acusación en su contra.

A diferencia de los jurados, el gran jurado no se reúne todos los días. Muchas grandes jurados federales suelen sentarse solamente una vez a la semana o dos veces al mes.

Quórum para decidir

Para que el gran jurado emita su veredicto, se requiere un quórum de 2/3 o 3/4, dependiendo del estado. Si se decide que procede dar forma a la acusación, el caso pasa directamente a la etapa de juicio. Es lo que ha pasado en el caso de Trump y el pago a Stormy Daniels.

Si el gran jurado decide que no hay causa probable para acusar, el fiscal tiene dos opciones. Tomar nota y descartar la acusación o presentarla pese a todo. Si apuesta por esta última, lo hará contra la opinión de los miembros del gran jurado, es decir, con la "advertencia" de que le resultará muy difícil ganar el caso.

La conexión con la chica Playboy

Hasta este jueves, se creía que el gran jurado iba a posponer su decisión hasta finales de abril. Sin embargo, los miembros de gran jurado han decidido que sí, que los hechos en estudio son suficiente base como para llevar a juicio a Trump.

The Wall Street Journal sostiene que el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones el segundo caso, el de la modelo Karen McDougal. Fue "chica Playboy" en 1998 y asegura que mantuvo una relación sexual con el expresidente durante diez meses. Fue en 2006, el mismo año que la aventura de Trump con Daniels.

'The Wall Street Journal' sostiene que el gran jurado ha tenido en cuenta el caso de Karen McDougal y han podido ver en Trump un patrón de conducta

McDougal llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares. Lo que pasó fue que en realidad el diario compró su testimonio para ocultarlo porque su propietario es amigo del empresario y político republicano.

Es importante. Si los miembros del gran jurado han tenido en cuenta el caso de la "chica Playboy" habrán visto que tal vez hay un patrón de conducta por parte de Trump. Eso le retrata como "más culpable", al menos en esta instancia previa, la del gran jurado.