Carla Barber se sincera tras su ruptura con Joseph: "Tengo momentos tristes, lloro todos los días"

Carla Barber ha compartido con todos sus seguidores cómo se encuentra actualmente. La que fuera concursante de Supervivientes no ha ocultado lo mal que se encuentra tras haber cortado con Joseph, el padre de sus hijos, a comienzos de año.

La modelo tiene dos pequeños, uno de menos de un año y un segundo que está a punto de nacer. Por ello, ha asegurado que se encuentra atravesando un "momento duro y complicado", aunque esté ilusionada por la llegada de "su segundo príncipe".

"Es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo y cómo la vida cambia en cuestión de minutos. Tengo momentos tristes", ha narrado la canaria a través de su cuenta de Instagram. Y es que, no son pocos los seguidores de la joven madre que se preocupan por cómo está sobrellevando esta dura situación.

La modelo se sincera en redes. dr.carlabarber / INSTAGRAM

"Lloro todos los días, por momentos... pero nada ni nadie borra mi sonrisa ni me quita las ganas de disfrutar de la vida", ha querido recalcar la modelo haciendo honor a su fortaleza mental. Como así ha confesado Carla, para ella lo más importante es "luchar por lo que buscas", pues según su filosofía para obtener algo "debes pensar que puedes lograrlo".

La modelo se ha refugiado en la Biblia para poder sentirse en paz: "Soy una afortunada y solo puedo dar gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado". Además, intenta sacarle el lado positivo a esta situación: "La vida puede enfocarse de muchas maneras. Yo soy de las que ve el vaso medio lleno y no medio vacío, aunque se me acabe de caer y me haya desparramado la mitad del contenido".

La modelo sigue una filosofía positiva. dr.carlabarber / INSTAGRAM

De este modo, intenta calmar a sus seguidores y demostrar que, aunque se encuentre mal, esto no significará un parón en su día a día, ni en el ámbito profesional ni en el personal.