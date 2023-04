Entrevista

La periodista y escritora Pilar Urbano (Valencia, 1940) se sumerge en las turbulentas aguas del procés en su último libro El alzamiento, crónica de la manipulación de un pueblo (Editorial Planeta), un análisis del proceso independentista en Cataluña y sus consecuencias.

¿Con el título del libro 'El alzamiento' se puede entender que hubo un golpe de Estado en Cataluña?Como dijo Alfonso Guerra, hubo "un golpe de Estado lento", pero al fin y al cabo un golpe contra la soberanía nacional, que es indivisa y reside en el Parlamento. En la sentencia del juicio del procés se menciona hasta 47 veces la palabra alzamiento y se habla de los alzados. Esa es la razón del título.

Durante su investigación se entrevistó con los líderes independentistas en prisión, ¿qué sacó de aquellos encuentros?Ellos no tenían ninguna sensación de culpa, al revés, sentían que habían hecho algo muy bueno y se consideraban presos políticos. Se quejaban de estar en prisión, pero mostraban cierta arrogancia, esperanza... sabían que saldrían de prisión y que el precio lo marcaría Junqueras, que decía que desde la cárcel también se hace política. Carme Forcadell se sorprendía de que Artur Mas estuviera libre cuando era el que convocaba todas las reuniones conspirativas.

¿Cree que Artur Mas también tendría que haber sido procesado?Por supuesto, estaba al corriente de todo lo que pasaba. Artur Mas es un personaje sin ningún carisma político, de hecho ni siquiera había sido nunca separatista, pero él tenía la obsesión de ser presidente a toda costa, y le daba igual con quien. Mas fue puesto a dedo por Jordi Pujol porque era el niño mimado de Marta Ferrusola, la madre superiora. El padre de Mas fue testaferro de Pujol y sabía cosas sucias de la casa, de la gran familia. El procés empieza realmente con Pujol, cuando dice aquello de som 6 milions e inicia la inmersión lingüística, lo que pasa es que luego tuvo que retirarse por algo más que el 3%.

El Gobierno saca pecho por haber desinflamado la situación en Cataluña, ¿ha terminado el procés?El procés está muy vivo. Es un volcán dormido, pero no tardará en despertar. Los independentistas han conseguido que la sentencia del Tribunal Supremo sea papel mojado gracias a unos indultos espurios, pero han dejado claro, como dijo Cuixart, que ho tornarem a fer (lo volveremos a hacer). Ni han reconocido el delito ni han mostrado arrepentimiento.

¿Qué le ha parecido el regreso a España de Clara Ponsatí esta semana?Vino a hacer un ensayo o una burla. Ha burlado a la justicia porque es muy atrevido, sabiendo que hay una orden de detención, pasearte por las calles de Barcelona rodeada de cámaras y con escolta de los Mossos. Aunque ya no haya sedición y la malversación sea muy baratita, Ponsatí se ha expuesto. Es una provocación y ha conseguido que todos estemos hablando de ella.

¿Intuyo que no aprueba la modificación del Código Penal que ha rebajado los delitos de sedición y malversación?Me parece que el Gobierno ha hecho un ménage à trois con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es un abuso del poder efectivo para mantener contentos a determinados grupos cuyo apoyo parlamentario necesita el Gobierno. Pedro Sánchez no tiene mayoría parlamentaria y la tiene que comprar. Y eso no se vende en El Corte Inglés ni en el chino.

Pilar Urbano, durante la entrevista. José González

Además de ser orquestado desde arriba, también dice en el libro que el procés fue ideado desde fuera, ¿por quién?Hablo de oligopolios, de poderes económicos fuertes que también son poderes mediáticos. Hablo de Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Soros, el club Bilderberg, el Departamento de Estado norteamericano... Todo esto surge cuando Helmut Kohl, y también Felipe González, quieren impulsar un ejército europeo. Entonces todos estos poderes temen una Europa convertida en potencia y que no saben hacia donde puede virar, si hacia EEUU, hacia Rusia o hacia China. Ahí surge la idea de trocear Europa, dividirla para que sea menos fuerte. Es cuando interviene Soros y su Open Society. En Cataluña monta un tinglado de ONG, think tanks, sedes sociales, grupos de pensamiento... mete dinero a mansalva.

Pero cuesta entender que los dueños de Facebook o de Amazon tengan un interés especial en la independencia de Cataluña...No es por un interés especial en Cataluña. España es solo un país más dentro de Europa sobre el que actuar. La idea es la partición para debilitar Europa, pero entonces ocurre algo con lo que no contaban que es la guerra de Ucrania y ahí entra en juego el contrapoder de Putin.

De la influencia rusa en el 'procés' sí que hay indicios sólidos...Hay una nube de abogados y profesionales liberales que se establecen en Cataluña, pero que en realidad son hombres del Kremlin. Hay tramas como la Voloh en la que están investigadas personas como David Madí, Xavier Vendrell u Oriol Soler que hacen negocios con los rusos. Llegan a convencer a Puigdemont para que reciba a un emisario de Putin y así lo hace. Al propio Puigdemont le ofrece ayuda financiera de Rusia y hasta 10.000 soldados a cambio de convertir Cataluña en una sucursal rusa, con una legislación favorable para el bitcoin. Puigdemont nunca acabó de creérselo, pero se lo hizo encima.

Pilar Urbano, durante la entrevista. José González

¿Cómo valora la gestión del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy?A Rajoy le faltó intuición, no tuvo el instinto de darse cuenta de la gravedad de la situación que se estaba gestando en Cataluña. También le faltó coraje para intervenir antes. Aplicó el artículo 155 de la Constitución porque Pedro Sánchez, entonces en la oposición, le dio su apoyo, si no ni siquiera se hubiera decidido a dar el paso. Rajoy no se atrevió ni a hacer el discurso después del referéndum, tuvo que hacerlo el rey.

Dice en el libro que el Ejército estaba en Zaragoza preparado para intervenir en Cataluña aquel día...Sí, un contingente de artillería estaba en el campo de San Gregorio, en Zaragoza, haciendo unas maniobras y con instrucciones para el despliegue por el territorio catalán a la espera una orden del Gobierno. Como ocurrió en el 23-F, una división acorazada estaba en Zaragoza.

El referéndum llevaba meses preparándose, pero el Gobierno fue incapaz de encontrar las urnas antes del 1 de octubre, ¿fallaron los servicios de inteligencia?Fue un fallo total de los servicios de inteligencia. Recuerdo haber hablado con Moncloa y decirme el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, que no sabían "ni flowers".

¿Cuál fue el papel de los Mossos d'Esquadra aquel 1 de octubre?Trapero testificó en el Supremo, delante de los líderes independentistas, que advirtió a los miembros del Govern de que no contaran con los Mossos porque estos iban a cumplir la ley. Sabía que esa declaración le favorecería en su juicio en la Audiencia Nacional, pero la realidad es que el día del referéndum no se coordinó con el coronel Pérez de los Cobos y no hubo ninguna coordinación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Trapero solo envió un binomio a cada colegio electoral para supervisar la votación y en realidad dio legitimidad al referéndum. Por eso los Mossos quemaron en la inciniradora del Besòs las actas falsificadas de aquella jornada y también documentos de su propio Pegasus.