Manuel Cortés y Adara Molinero rompen su relación en 'Supervivientes' por una lata: "No me mola su maldad"

Manuel Cortés y Adara Molinero rompieron su relación en Supervivientes por una lata de comida, la cual "no se debería haber abierto", según la concursante. Ambos mantenían una buena amistad y se mostraban su apoyo, la cual Adara ha decidido cortar tras la discusión.

Durante la semana, el grupo de ambos peleó por una lata de comida que se abrió sin que algunos estuvieran de acuerdo. Esto generó que Asraf precisase más arroz por no comer de dicho envase, algo que no gustó en general.

Adara y Asraf mantienen una buena amistad, por lo que la concursante defendió a su amigo. Manuel Cortés, sin embargo, cargó contra Beno acusándolo de manipular a la compañera. "No me mola nada su maldad", afirmó Molinero ofendida.

"Es lo que pienso", se defendió Cortés. Además, le echó en cara a Adara que no "diese la cara" por él cuando le han atacado. Ya en la palapa, la concursante se reafirmó: "Mi relación con Manuel está un poco rota. Estoy decepcionada con las cosas que estoy oyendo".

Manuel Cortés también dio su opinión: "No me parece que sea como para romper la relación". Katerina y Arelys defendieron abiertamente a Manuel, mientras que Diego se quedó más neutral señalando que su negativa ante el tema del arroz "no iba de malas".