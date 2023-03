Mercedes Milá se reencontrará con Miguel Bosé en la nueva temporada de 'Milá vs. Milá'

MOVISTAR PLUS+

Movistar Plus+ ha anunciado que la tercera temporada de Milá vs. Milá arrancará el lunes 17 de abril con una entrevista que no dejará a nadie indiferente, pues la presentadora Mercedes Milá se reencontrará con el cantante Miguel Bosé.

La periodista conversará con el músico, protagonista de una sucesión de polémicas en los últimos años, "por la gran amistad que siempre les ha unido, pero que también ha tenido sus altibajos",

La popular comunicadora conversará en su programa con seis personalidades desde "la complicidad que da el paso del tiempo y el pasado compartido".

Mercedes Milá vuelve a Movistar Plus+ con la T3 de #MiláVsMilá el lunes 17 de abril ⭐️ Miguel Bosé, Susana Estrada, Jimmy Giménez-Arnau, Antonio Resines, Lolita Flores e Iñaki Gabilondo serán los próximos invitados. 👏 pic.twitter.com/qpwXUbhT2t — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 30, 2023

De esta forma, más allá del cantante, el resto de invitados que se sentarán con Milá serán Susana Estrada, Jimmy Giménez-Arnau, Antonio Resines, Lolita Flores, Iñaki Gabilondo.