En El programa de Ana Rosa no se agotan los temas de debate para poner sobre la mesa. Ya sean sobre política, corazón o sucesos, los participantes de este programa no se aburren.

Uno de los asuntos que han tratado nada más dar comienzo al 'Club social' ha sido acerca de si los colaboradores desayunan o no antes de comenzar su jornada laboral.

La cuestión ha sido lanzada por Ana Rosa Quintana, a la cual Joaquín Prat ha reconocido que él no desayuna nada y que, en general, no come entre horas porque practica ayuno intermitente.

Esta forma de alimentarse está muy de moda en la sociedad, pero que debe estar supervisada y controlada por un especialista, ya que si no se cumple como es debido, puede generar diferentes problemas de salud.

Es por ello que el colaborador ha expuesto la decisión que le llevó a realizar este ayuno. "Me mantiene la mente despierta" es la principal razón por la cual el danés cumple con este estilo de vida. "¿Pero cuántas horas estás sin comer?", le pregunta la presentadora, a lo que este ha respondido: "Ceno y ya no tomo nada hasta mediodía. Eso sí, luego como aquí".

Patricia Pardo, que estaba muy atenta escuchando esta conversación, ha querido dar su opinión en este debate "Yo estoy muy a favor del ayuno intermitente", ha asegurado, defendiendo la postura de Prat. A lo que Ana Rosa les miraba y, entre risas, les ha dicho: "Pues yo soy del bocadillo de panceta".