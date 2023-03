Canción por aquí, canción por allá. Indirecta por aquí o más que directa por allá... Shakira no para de generar titulares.

Su ruptura con el jugador del Barça Gerard Piqué y su éxito internacional de la mano de Bizarrap han vuelto a poner a Shakira en el punto de mira de muchos y, o por envidias o desacuerdos con la cantante, la de Barranquilla se está ganando alguna que otra crítica a través de las redes sociales.

Shakira y su polémico 'claroscuro'

¿Su última polémica? La de una foto en Instagram con un aparente título: "Chiaroscuro". ¿A qué se refiere Shakira con esto?

Según la Real Academia Española, "claroscuro" es el "contraste acusado entre la luz y las sombras en un cuadro". Y bien, la foto de Shakira nos muestra eso: su rostro contrastado por la incidencia de la luz.

Pues bien, no sabemos si Shakira lo ha hecho de manera directa o indirecta... Pero en las redes su "chiaroscuro" no ha sentado bien a todo el mundo, que ven el nombre que le ha dado a su imagen como un posible dardo a la pareja actual de Piqué, Clara Chía. Algunas de las respuestas que ha recibido cuestionan que tenga "cero rencor", como canta en uno de sus últimos temas, o le afean las continuas indirectas a su ex.

¿Clara oscura? ¿Oscura Chía? ¿Clara trague y mastique? ¿cero rencor, bebé?



Bueno, Shak... adelanto pues. — Mao Socarrás (Ibarra) (@IbarraSocarras) March 29, 2023

Ni yo le tiré tantas indirectas a mi ex, Dios! — •El Jhon• (@jhoniaan) March 30, 2023

Clara-mente entendimos la referencia. — L U C H O (@SirLuchoSuarez) March 30, 2023

Hasta Ibai y el Kun Agüero han analizado la foto de la ex de su amigo Gerard Piqué.