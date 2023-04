El falso duque de Cardona: el caso de estafa entre España y Colombia que afecta a 18 personas en Medellín

El ducado de Cardona es un título nobiliario español creado en 1482 por los Reyes católicos, que hace referencia a la localidad barcelonesa de Cardona. Su primer titular fue Juan Ramón Folch IV de Cardona y Urgel, quinto conde de Cardona.

Hoy lo es Casilda Ghisla Guerrero-Burgos Fernández de Córdoba casada en segundas nupcias en 2020 con Rodrigo Moreno de Borbón, hijo de la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias y del marqués de Laserna. Pero, ¿cuántos ciudadanos lo saben? Pocos, muy pocos. Y eso, que vivimos en el mismo país. Pues imaginemos en la lejana Colombia, allá al otro lado del Atlántico...

Eso debió pensar Manuel Alejandro Estrada Cardona: "si voy por ahí diciendo que soy el heredero del ducado de Cardona, ¿quién va a saber que miento?" Ayudado de su madre, Olga Cardona, la mentira tomó forma. Ambos se inventaron una herencia en España y han cometido una sustanciosa estafa.

Estrada Cardona, un hombre de 28 años, se hizo pasar por el heredero de una gran fortuna y linaje de una familia española, la del ducado de Cardona. Él y su madre, terminaron estafando a 18 personas en la ciudad Medellín.

Un aspirante a noble y su herencia

El joven aseguraba que su abuelo era Venancio Cardona, un duque español que había llegado a Colombia después de la Guerra Civil y que consiguió una gran suma de dinero al tras haber vivido en Costa Rica y Panamá. Es lo que han contado Kelly Córdoba y Andrés Vasco, abogados de Antioquía, y dos de las personas que sufrieron la estafa.

Según su relato a un podcast de Radio Ambulante, todo comenzó en 2019, cuando el supuesto noble llegó a la Universidad de Medellín buscando asesoramiento legal. Córdoba y Vasco comenzaron a tener una relación abogado cliente con Alejandro y su madre; relación que devino en amistad.

"Yo empecé a sentir mucha empatía porque veía a un joven muy solo que todo el tiempo que pudiera quería pasarlo con nosotros. La gente no ha comprendido que lo primero que ellos hicieron fue engañarnos el corazón, no el bolsillo", ha explicado Kelly al diario de El Tiempo.

Supieron que los Cardona eran familia de dinero. O eso parecía, porque -cuentan- aparecían con bolsos de Louis Vuitton y camisas caras. "Ese muchacho sí es como de plata. Esa pinta que tenía él era una pinta cara que tenía unos zapatos, yo no sé qué, y la señora también, que tenía un bolso Louis Vuitton, en fin", dice Andrés Vasco en el podcast.

A España a por los 900.000 euros

El falso aspirante a noble les contó que andaba haciendo gestiones para obtener el legado familiar del ducado: un goloso botín de 900.000 euros. Para ello necesitaba dinero y en eso se había ido al traste un negocio que se traía entre manos. Dijo haber caído en una depresión, lo que no le impidió pedirles dinero.

Lo que iba a ser un préstamo ocasional se convirtió en costumbre. Kelly Córdoba y Andrés Vasco le siguieron prestando. Para ello sacaron dinero de su bufete y se endeudaron con su propia familia. Surgió entonces la necesidad de viajar a España para completar un trámite que debía servir para que Cardona recibiera su dinero.

Sin embargo, ya en tierras españolas, la diligencia ante un supuesto Tribunal Económico Administrativo de Madrid, que prometía ser definitiva, se aplazó. Para tranquilizarles y mantener a más largo plazo el órdago, o sea, el engaño, el estafador les pagó parte del dinero que les debía (20.000 euros).

El pastel se descubre en España

Se extendió entonces el rumor de que Andrés y Kelly habrían ayudado al aspirante a la nobleza a estafar a otras personas de Medellín. Indignados demandaron a una de las personas que hacía esas acusaciones. "Es como si existiera una especie de secuestro emocional”, explica Vasco.

Pero las dudas ya habían surgido. Aprovechando su presencia en España, la pareja de abogados decidió investigar. Y así descubrieron la verdad y el engaño en el que habían caído. Toda la historia de era mentira: no había herencia y sí una estafa, la que ellos habían sufrido.

Siempre un paso por delante, Alejandro Estrada y Olga Cardona desaparecieron en mayo de 2022. Antes, el estafador llamó a Vasco. "Me dice: ‘Andrés, yo ya sé lo que ustedes están haciendo. Tenga en cuenta que yo estoy en el aeropuerto, me voy del país. Hagan lo que quieran'. Y me tiró (colgó) el teléfono. Esa fue la última vez que hablé con Alejandro", ha contado el abogado a El Tiempo.

Córdoba y Vasco se han quedado con una deuda de unos 300.000 euros. Ellos y 16 personas más, todas engañadas del mismo modo.