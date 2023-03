La Policía Nacional no quiere quedarse atrás en la carrera tecnológica. Por ello, van a exponer en el Meta World Congress una de sus nuevas incorporaciones: el "megadron". Así se ha bautizado al EH216, un vehículo aéreo autónomo que, entre otras misiones, podrá utilizarse para el acceso con seguridad a zonas contaminadas por agentes NRBQ (Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) o el acceso aéreo a espacios reducidos no accesibles para otro tipo de aeronaves.

Este congreso, que comienza este viernes 31 de marzo hasta el próximo 1 de abril, se realizará en La Nave de Villaverde, en Madrid y, simultáneamente, en los metaversos Uttopion, Legendaryum, Xave World, Evveland, Parqueland y Hospiland. Este está considera el mayor evento tecnológico enfocado en promocionar proyectos relacionados con la web 3.0, la realidad virtual y la realidad aumentada, en dar a conocer los avances en estos sectores y en facilitar el contacto entre los agentes de esta pujante industria.

Entre la multitud de actividades que se llevarán a cabo en este congreso, organizado por Metaverso.pro y One Way, se contará con el apoyo de Policía Nacional y C1b3rWall (congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia) y se podrá disfrutar de la exposición del "megadron". Este vehículo aéreo, con capacidad para transportar hasta dos agentes de la policía o carga, se incorporó al Servicio de Medios Aéreos de este cuerpo policial en 2021. Durante este periodo de tiempo, la Policía ha estado llevando a cabo estudios desde el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación para utilizarlo en misiones de emergencia y seguridad en lugares en los que no es posible acceder por vía terrestre ni tampoco con otros medios.

Uno año después, el "megadron" concluyó con éxito sus primeros vuelos de prueba y en poco tiempo podría estar listo para ponerse en funcionamiento, tal y como anunció la Policía en sus redes sociales.

September 30, 2022



Ha realizado su primer vuelo en #España el vehículo aéreo autónomo de @ehang



Este #dron #EH216 forma parte del Servicio de Medios Aéreos de @policia y ha superado con éxito todos los vuelos de prueba



Bienvenido #Megadron #SomosTuPolicía pic.twitter.com/UNid6lz900 — Policía Nacional (@policia) September 30, 2022

Según informaron las autoridades policiales, esta aeronave pesa 600 kg y tiene la capacidad de volar a velocidades de hasta 130 km/h. Además, se impulsa mediante energía eléctrica y es capaz de transportar cargas de material de 220 kg. De este modo, los agentes lo podrán utilizar para acceder con seguridad a zonas contaminadas por riesgo NRBQ, o para llegar a espacios reducidos no accesibles para otro tipo de aeronaves como los helicópteros convencionales.

🏁Nuestro nuevo megadron🏁



600 kgs de peso✅

Acceso a zonas contaminadas NRBQ✅

Acceso aéreo a espacios reducidos✅



October 5, 2021

La Policía Nacional mantiene altas expectativas en este tipo de vehículos, donde su uso, pionero en España, "va a situar a Policía Nacional en la vanguardia policial europea en materia de drones", destacaron.

Además de la parte presencial física, en el Meta World Congress los asistentes podrán disfrutar de las experiencias de la Policía dentro del metaverso, donde se darán consejos para hacer un uso responsable, práctico y seguro de este entorno. El viernes 31 de marzo, en el auditorio principal, a las 12.15 horas, D. Casimiro Nevado, Inspector Jefe de la Policía Nacional estará en la mesa redonda "Ciberseguridad en los nuevos entornos tecnológicos". Aquí se compartirán conocimientos y experiencias en el ámbito de la ciberseguridad, identificando las principales amenazas y desafíos que se presentan en la actualidad y cómo enfrentarlos.