Las imágenes de Ana Obregón saliendo de un hospital de Miami con un bebé en brazos en la exclusiva de la revista ¡Hola! ha levantado muchas ampollas en España, que se ha dividido entre los partidarios de la gestación subrogada y los detractores de este método al que recurren muchas familias.

Sin embargo, este jueves, Espejo Público ha abordado el tema de las fotografías que, aparentemente, se tomaron sin que la actriz tuviera conocimiento de ellas.

Desde el plató del matinal, el periodista Nacho Gay ha recalcado que la negociación de la exclusiva la hizo la propia Ana Obregón con la revista, sin mediación de su representante, Susana Uribarri. "Que la primera imagen de la niña recién nacida sea una portada en ¡Hola! es una sentencia para la eternidad de la niña", ha recalcado Rubén Amón.

Ante esto, Griso ha recordado cómo vivió la adopción de su hija en Costa de Marfil: "Los periodistas se enteraron de que yo estaba allí porque había dejado de presentar el programa. Llamaron a la embajada haciéndose pasar por mi hermana y le llegaron a preguntar a la asistente del embajador en qué vuelo iba. La mujer se creyó que era mi hermana y se lo dijo".

"Me llamó una revista y me ofreció muchísimo dinero. Yo me negué porque nunca he querido vender una exclusiva. Lo que me dijeron fue: 'las fotos te las vamos a hacer igual porque vas a tener periodistas hasta que la niña cumpla 18 años. Elige si quieres cobrar o no'. Yo no cobré, pero es verdad que las fotos me las hicieron igual. A Ana Obregón le puede haber pasado esto", ha comentado la presentadora del matinal.