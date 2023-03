La nueva maternidad de Ana Obregón a través de la gestación subrogada ha supuesto un verdadero revuelo en nuestro país, donde tanto los medios de comunicación como la sociedad en general se han dividido en partidarios y detractores de esta práctica. Además, los motivos por los que la actriz habría decidido volver a ser madre es otro de los temas abordados por los colaboradores de todos los programas informativos.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha vuelto a contar con Alessandro Lecquio. Desde el famoso sofá, el conde no ha podido evitar emocionarse al recordar a su hijo, Aless, fallecido a los 27 años a causa de un cáncer.

"Alessandro, estamos hablando mucho de Ana Obregón. Evidentemente, se entiende por la tremenda situación de dolor que ha pasado Ana. ¿Todas estas noticias a ti ahora te están removiendo?", ha preguntado Ana Rosa Quintana a su compañero, a lo que este ha respondido: "Sí, por supuesto. Pero tú sabes que mi bandera siempre ha sido el silencio y lo seguirá siendo".

"Somos distintos. Ana está hecha de una manera, nadie es mejor que otro. Simplemente, vivimos las situaciones de una forma distinta porque estamos hechos de una pasta distinta", ha agregado el conde, a lo que la presentadora ha agregado: "Se vuelve a hablar mucho de tu hijo, yo sé que ni tú ni ella lo olvidáis ni un segundo de vuestra vida". Con el semblante roto, Lequio ha destacado que "eso es imposible".

"Cada uno lo vive de una manera, yo de una manera más íntima y Ana de una manera más abierta... la verdad, me encantaría ser más como ella, pero no puedo", ha recalcado el colaborador que, al borde de las lágrimas, ha apuntado: "La gente que me conoce sabe la relación que yo tenía con mi hijo, entonces, pues puede entender cómo yo puedo estar...".

Finalmente, Ana Rosa ha decidido tomar la palabra al ver la situación en la que se encontraba el conde: "Tampoco nos podemos olvidar que él es el padre de Aless. Los que le queremos y le conocemos sabemos que está sufriendo".