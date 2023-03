Nil Ojeda anuncia que se va de vacaciones con un importante mensaje para los 'streamers': "No os vais a arruinar por iros un mes"

Nil Ojeda se toma un mes de vacaciones, algo inusual entre creadores de Twitch. A pesar de la percepción de que los influencers están todo el día de viaje, es raro el día que un streamer no abre directo, esté donde esté en el mundo.

Por eso, con su anuncio de descanso, el creador de contenido conocido por sus retransmisiones IRL (In Real Life) ha querido mandar un mensaje directo a sus compañeros que llevan meses y años sin descansar.

"Me apetece irme de viaje a Japón y ya está", ha declarado directamente: "Llevo seis años en un bucle, creando contenido todos los días. A veces tengo el miedo de que si dejo de crear contenido se van a olvidar de mí y el cuerpo me pide crear contenido todo el tiempo, pero no va a pasar nada".

Nil no es el único creador que tiene esta preocupación, ya que son totalmente conscientes de que la mayoría de su salario proviene de las suscripciones que consiguen cuando están directo. Por eso, las matemáticas son sencillas. Sin directo, no hay dinero. O peor, sin directos, pierdo a todo mi púbico.

Por eso, se ha dirigido directamente a ElXokas o Ibai Llanos, que han hablado de retirarse recientemente: "No va a pasar nada si os vais uno o dos meses de vacaciones. No os vais a morar, no os vais a arruinar".

"No creo que por un mes que me pire se me vaya a ir todo a la mierda", ha reiterado, para convencerse a sí mismo. Aun así, ha asegurado que no va a desaparecer del todo. Solo se va a tomar un tiempo para él mismo mientras cumple con los contratos que ya tenía firmados.