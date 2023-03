El Gobierno logra aprobar su reforma de las pensiones con el rechazo de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox y Bildu

El Gobierno completa, al fin, su reforma de las pensiones. La coalición ha logrado que el Congreso de los Diputados apruebe el último paquete de modificación del sistema. Los votos a favor del grueso de la mayoría de la investidura -ERC, PNV o Más País- han superado a los de PP y Ciudadanos para dar el aval parlamentario a una reforma que busca cubrir la brecha que elevará por encima del 15% del PIB el gasto en pensiones dentro de 30 años y que ha contado con el 'ok' de la Comisión Europea y de los sindicatos, pero no de la patronal. Vox y EH Bildu se han abstenido.

"Es un cambio absoluto de paradigma, no introduce recorte de gastos, sino incremento de ingresos. Ampliamos y generalizamos nuevos derechos y permite abordar el reto demográfico con medidas equilibradas", ha proclamado el principal ideólogo de la reforma, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

El titular de Seguridad Social ha insistido en que con la votación -que se ha saldado con 179 votos a favor, 104 en contra y 61 abstenciones- se "culmina un proceso dialogado y consensuado", con la Comisión Europea, quien impuso esta reforma para desbloquear los siguientes fondos europeos, y con los sindicatos. No así con la CEOE, que se ha desmarcado del acuerdo en esta última parte al estar en contra de la subida de las cotizaciones, que recaerá sobre los salarios -especialmente los más altos- y, fundamentalmente, sobre las empresas, que absorberán la mayor parte del impacto del alza de las cotizaciones.

Escrivá ha asegurado que el sistema de pensiones estaba "construido" desde la idea "de que las carreras son siempre lineales y ascendentes, algo que no era justo". "Desde la crisis, los últimos años no son los mejores de cotización", ha dicho el ministro, que ha destacado otro de los importantes cambios que trae consigo la reforma: la nueva propuesta permitirá que los pensionistas puedan elegir entre dos fórmulas para calcular el periodo de cómputo de su pensión (los años cotizados que definen la pensión inicial que se va a cobrar cuando llegue la jubilación).

Se podrá optar por estimarla con los últimos 25 años cotizados -como está recogido actualmente- o ampliar ese periodo a 29 con la posibilidad, eso sí, de excluir los dos peores años, lo que en la práctica extendería el periodo de cómputo a 27 años. Esta medida entrará en vigor el año que viene y estará en funcionamiento hasta 2040. Ese año se introducirá un periodo transitorio que se extenderá hasta 2044, tras el cual quedará solo el periodo de cómputo de 29 años.

La reforma también incluye el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), un incremento en la cotización de 0,6 puntos que ha entrado en vigor ya en 2023, pero que se reforzará progresivamente a partir del año que viene hasta alcanzar 1,2 puntos en 2029. El MEI afectará a todos los trabajadores, pero el mayor coste (en torno al 80%) recaerá sobre las empresas. Este sistema estará en vigor hasta 2050. "Esto nutrirá de ingresos al fondo de reservas, que este año ya tendrá un aporte de casi 3.000 millones de euros", ha resumido Escrivá.

'No' del PP... y sorprendente abstención de Vox

El Partido Popular se ha empleado en desmontar la que considera "la propaganda oficial" del Gobierno y ha advertido de que lo que hoy se está votando no es "la revalorización de las pensiones en base al IPC, de la que están "a favor", sino "si esta reforma garantiza las pensiones del mañana". Y según el principal partido de la oposición, esto último no se cumple. "Ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. No lo decimos solo nosotros, se lo dicen la AIReF, el Banco de España, Fedea y todos los expertos", ha recordado el diputado popular Jaime de Olano, para quien el informe de la AIReF -organismo en el que trabajó el propulsor de esta reforma- ha "desenmascarado" al propio ministro Escrivá "dos años antes de lo previsto".

Según el PP, esta reforma hará que tanto autónomos como trabajadores cualificados paguen más por, en el mejor de los casos, recibir lo mismo de pensión. "En muy pocos años los autónomos tendrán que cotizar 200 euros de media más de lo que ya cotizan ahora para percibir la misma pensión o menos", alerta De Olano. Escrivá, por su parte, ha señalado que la reforma no supondrá una subida de cuotas para los autónomos. Según los datos expuestos por el ministro, "uno de cada dos trabajadores autónomos tendrá una cuota más baja".

Además, el PP considera que con la reforma del Gobierno "se cargan los principios" que rigen el sistema de pensiones desde hace décadas. "Rompen la contributividad del sistema porque los trabajadores pagarán mucho más para recibir en el mejor de los casos lo mismo; rompen con la universalidad porque los más cualificados cotizarán para las pensiones de otros. ¿Cree que podemos atraer talento si el estado se queda con el 63% de su salario bruto?", replican los populares.

En definitiva, el PP denuncia que la propuesta del Gobierno sea "un nuevo recorte de salarios o un recorte de pensiones para todos para 2025", fecha en que se revisará el proyecto y que "dificulta a los jóvenes la entrada en el mercado laboral". Además del fondo del asunto, el PP se opone a las formas. "Utilizan el real decreto que está reservado para cuestiones urgentes cuando se comprometió a hacerlo hace dos años y no está pactado con los agentes sociales ni en el Pacto de Toledo", ha denunciado el diputado. No obstante, toda la Cámara ha votado a favor de convertir el decreto en un proyecto de ley, en el que los diferentes grupos podrán introducir las enmiendas que consideren.

Por su parte, Vox ha dado la sorpresa. En el Pleno ha seguido la misma línea de los populares: se han apoyado en los informes de la AIReF para tildar la reforma de "equivocada", ya que "no soluciona la sostenibilidad del sistema porque un aumento en la fiscalidad laboral tendrá un efecto negativo sobre el empleo". No obstante, a diferencia del PP, Vox ha acabado por abstenerse en la votación.

"El sentido común dice que es una irresponsabilidad aumentar los costes al empleo, cuando España tiene una tasa de paro del 13%, la más alta de la UE; que para asegurar la sostenibilidad de un sistema es mejor incrementar el número de los que pagan, y para ello es mejor potenciar la creación de empleo que aumentar los costes a quienes ya pagan", ha defendido el diputado Pablo Sáenz Alonso.

Entonces, ¿por qué ha optado por la abstención? Pese a que desde la tribuna solo hayan criticado la reforma, el grupo parlamentario de Vox ha justificado más tarde su posición, reconociendo las virtudes de la propuesta del Gobierno. "El texto recoge algún elemento positivo, como la subida de las pensiones mínimas -contributivas y no contributivas- y una mejora en las lagunas de cotización y medidas encaminadas a suplir los periodos en que las mujeres no han cotizado por haberse dedicado al cuidado de los hijos", ha explicado.