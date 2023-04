Con Escoita los ciegos pueden ver el fútbol: "El oído te permite construir una idea en tu cerebro y al final es otra forma de ver"

Estadio de fútbol de La Rosaleda, Málaga. España gana 3 a 0 a Noruega en el primer partido de clasificación para la fase final de la Euro Alemania 2024. Esto sucedió hace unos días, ya se contó. Lo que se contó menos es que ese día había en las gradas personas ciegas y con discapacidad visual que pudieron seguir el partido gracias a Escoita, una aplicación de la Real Federación Española de Fútbol que ofrece narración descriptiva para estas personas.

Jesús Suárez es ciego y fue uno de los que disfrutó del estreno de Escoita en La Rosaleda. Pero Jesús es mucho más que un hincha de fútbol, es también el ideólogo de este proyecto inclusivo. "Escoita nace de que hay muchos eventos donde no hay nadie que los cuente y las personas invidentes nos quedamos fuera. ¿Por qué no puedo ir a ver un partido de hockey patines en mi ciudad? Soy ciego, solo he perdido la vista pero no ha dejado de gustarme el deporte".

Escoita –significa escucha en gallego– es un sistema de audiodescripción o narración en tiempo real a través de una app. "Se trata de contar lo que está pasando, de ser los ojos de las personas", cuenta Jesús. Reconoce que muchos piensan en medios como la radio como un canal óptimo para seguir los deportes, pero es un error. Hay que pensar que en una retransmisión de radio suele haber, como mínimo, un narrador y varios comentaristas. "Lo habitual es que nos perdamos", explica.

En la narración descriptiva hay un narrador que se centra en el protagonista: el balón, en el caso del fútbol. Narra todo lo que ocurre a su alrededor y todo lo demás queda en segundo plano, que también se puede contar pero solo cuando el balón está parado porque ha habido un fuera de banda, por ejemplo. "La gente está acostumbrada a describir un paisaje, pues esto es lo mismo, es contar lo que ocurre en un escenario", dice Jesús.

Es fundamental contar cómo son las equipaciones de cada equipo, en qué campo ataca cada uno. También detalles como "hay una falta, se lleva la mano a la cara, parece que se ha hecho daño, se acerca el capitán para tranquilizarle", pone Jesús de ejemplo, o "los jugadores están saliendo al terreno de juego por el lazo izquierdo, por un túnel de dos metros…". Hacia dónde lanza un jugador, hacia dónde se tira el portero, los movimientos –fintas, giros– que hacen, etc. "El oído te permite construir una idea en tu cerebro y al final es otra forma de ver", cuenta Jesús.

Escoita se puede usar en cualquier lugar: una casa, un bar, por la calle. Pero está pensada especialmente para poder ir al campo y poder disfrutar del ambiente, además del partido en sí. "Para un ciego tampoco es lo mismo ver un partido en la televisión que en el campo, allí estás dentro del ecosistema del fútbol", cuenta Jesús.

La aplicación se ha desarrollado gracias a los fondos Hat Trick de la Uefa y está previsto que se utilice para narrar un mínimo de siete partidos de la selección masculina durante este año. La app se encuentra dentro de la aplicación de la federación llamada RFEF Narración partidos para personas ciegas. En Escoita no solo puedes seguir los partidos en directo, sino que aparecen los eventos futuros que serán narrados. Cuando llega el día del partido, el usuario se pone los cascos y a disfrutar.

Un usuario de Escoita celebra gol de España frente a Noruega. Cedida por la Real Federación Española de Fútbol

Dar solución a problemas

A Jesús le diagnosticaron una enfermedad degenerativa en la retina hace veintitrés años. Perdió la vista completamente hace siete u ocho. Estudió ingeniería informática en Coruña. "Creo más en provocar que se produzcan las cosas que en esperar a que pasen y he tenido la suerte de tener unos estudios que me han permitido hacer Escoita. Al final de lo que tratan mis estudios es de dar soluciones a problemas que tiene la sociedad. Estás entrenado para eso, para mejorar la vida de las personas y dar soluciones a la vida cotidiana ya sea en una oficina, con un tema de marketing o del sector financiero. En este caso Escoita trata de mejorar la vida de personas ciegas o con discapacidad visual".

Jesús ha desarrollado la aplicación gracias a la ayuda de sus amigos de Arnish Group. "Me han ayudado a desarrollar la tecnología que tenía en mi cabeza". Les está muy agradecido y también al área de responsabilidad social de la federación.

Ahora hay que ver la sostenibilidad de Escoita de cara a un futuro a largo plazo. "Mi sueño es que se contagie a otras federaciones, a cada club, que llegue a todo. Yo soy socio del Deportivo de La Coruña, por ejemplo. Que se den cuenta de lo importante que es integrar a los socios dentro del estadio. Es un servicio que pueden ofrecer, igual que se venden bocadillos durante los partidos, pues que hagan esto también", pide Jesús.

"Las aplicaciones de accesibilidad son importantes porque yo no elegí ser ciego, a mí me tocó. También le puede tocar a alguien de tu círculo y ninguna persona debería dejar de hacer algo que le gusta. La sociedad y las instituciones deben hacer todo lo posible para que nadie se sienta excluido porque eso es lo peor". Jesús menciona que ahora hay rampas en los estadios, las personas en silla cuando llegan a su sitio y empieza el partido disfrutan igual que los demás. "Por eso siempre digo que donde termina la discapacidad de uno empieza la de otro y hay que tenerlas en cuenta. Yo puedo llegar andando sin problemas a mi grada, pero una vez allí empieza mi discapacidad".

Una cosa fue crear Escoita y otra usarla por primera vez. "Es muy difícil de explicar, fue como cuando perdí la vista y volví a montar en bici o a correr. Antes hacía mucho deporte y estuve quince o veinte años sin hacer nada y cuando volví fue esa sensación de aire fresco en la cara… dios, estoy aquí después de tanto tiempo…. Es la sensación de guau", concluye.