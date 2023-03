La maternidad a través de gestación subrogada de Ana Obregón ha reabierto el debate de esta práctica a la que recurren miles de familias que desean tener un hijo. Sin embargo, la polémica en torno al caso de la actriz tiene dos bases: la moralidad de haber comprado un niño y la edad de Obregón (68 años) para ser madre.

Este jueves, Espejo Público ha hablado en directo con Mauricia, una mujer que fue madre por fecundación in vitro de mellizos a los 64 años, pero le retiraron la custodia de los dos pequeños alegando que no los cuidaba de manera correcta.

Acerca de la decisión de Ana Obregón de recurrir a la gestación subrogada para ser madre, Mauricia ha señalado: "Sinceramente, me parece muy bien que haya recurrido a este don que hay ahora de poder ser madre. Me parece muy bien lo que ha hecho y mando todo mi apoyo a Ana Obregón".

Además, Mauricia ha señalado que con Obregón "no se van a atrever" a quitarle a la niña por su avanzada edad: "Siempre estamos a vueltas con la edad. Ella va a tener suerte porque los servicios sociales no se van a atrever a meterse con ella. Conmigo fue más fácil porque ya me habían quitado una".

Mauricia ha destacado que "los prejuicios" respecto a su edad supusieron, para los servicios sociales, un motivo más que suficiente para quitarle la custodia de sus mellizos: "Todo el mundo lo suponía. Recién nacidos, se presentaron en el hospital. ¿Pero en qué país vivimos? Yo ahora me pongo en la situación de Ana, que tiene en sus brazos a una niña que otra persona ha querido tener para ella, que en eso no nos paramos a pensar. Se ha agarrado a esos derechos que hay de que hoy la medicina y la ciencia permiten hacer esto. Enhorabuena por ella, que lo ha podido hacer y lo ha hecho".

Desde el plató del matinal, el doctor Fuertes, psiquiatra que llevó el caso de Mauricia y aseguró que la mujer estaba en perfectas condiciones para cuidar de sus hijos, ha recalcado que el caso de Mauricia fue "una aberración": "Todavía estoy por recibir un informe formal de los servicios sociales para preguntarme qué opino y cuáles son mis criterios. Ni un solo contacto con estas señoras y señores (de servicios sociales) que se consideran por encima del bien y del mal".

Respecto a la posibilidad de recuperar a sus hijos, Susanna Griso ha señalado que el tiempo corre en contra de Mauricia, pues los niños están viviendo con una familia de acogida con quiénes ya tienen un arraigo emocional. Unas declaraciones a las que Mauricia ha respondido: "La familia de acogida, mejor imposible. Hasta ahí queda dicho todo. Lo que las madres nos tememos es la adopción, porque es terrible. Pero el hecho de que me retiraran a mis hijos, los primeros seis añitos de mis hijos, eso ya no vuelve. En cuanto a mis niños, me quieren, me reconocen perfectamente y me quieren".