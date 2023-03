Casi tres años han pasado desde que se anunciara la ruptura de Jessica Goicoechea con River Viiperi, noticia que vino acompañada de una detención al modelo por malos tratos. Pero ahora, tras tanto tiempo sin pronunciarse, la influencer ha hablado en No estamos locas, programa de Luc Loren en colaboración con Somos estupendas, una plataforma de salud mental.

La joven de 26 años ha narrado sus duras vivencias, las cuales habría vivido con River Viiperi, aunque ella evita siempre pronunciar su nombre, y ha querido pronunciarse por si su testimonio pudiera ayudar a las víctimas de violencia de género.

La diseñadora de moda, que pasa por un mejor momento profesional y personal, pues sale actualmente con el futbolista Marc Bartra, no se considera rencorosa y ha intentado olvidar todo para protegerse. De hecho, ha asegurado que no recuerda nada bonito que le haya pasado con su ex: "Seguramente lo hubo, porque, si no, no hubiera empezado nada".

"Todo el mundo habla del último suceso, que fue cuando llegó a las manos, pero hay mucho, muchísimo por detrás. Hay un maltrato psicológico que para mí fue lo peor de lo peor, mucho peor que el físico, hasta ese punto", ha sostenido.

De hecho, este suceso provocó todo un revuelo mediático que ella no esperaba ni quería, con filtraciones de imágenes y detalles sin su permiso: "Es algo que yo no quería compartir, algo que sabían mis familiares más cercanos y mis amistades más cercanas y, la verdad, me pilló totalmente por sorpresa".

La influencer, que tiene más de 1,8 millones de seguidores en Instagram, ha defendido que su relación era "puro postureo". "Cuanto peor iba, cuanto más discusiones y peleas en casa, más se esforzaba en vender que la relación era más idílica", ha narrado, haciendo hincapié en el perjuicio psicológico que le causó estos dos años y medio de relación.

"Me invitaron al desfile de la Fashion Week de mujer, y le pusieron una fila más atrás. Eso le sentó muy mal", ha recordado. "En privado me dijo 'si yo no estoy sentado a tu lado, tú no vas' (...) La tuvimos tan fuerte, yo no tenía fuerzas ya de discutir ni de llevarle la contraria". Entonces, ella se ofreció a cambiarle el sitio y estar ella detrás, pero él se negó, quería un papel en primera fila que pusiera su nombre, y que no dijera "novio de".

"Al final no fui", ha contado Jessica Goicoechea. Pero, además, tras contarle a su representante que lo que estaba pasando en casa era el motivo por el que no fue, ambos acudieron a una cena y una persona le preguntó si había ido al evento, momento en el que River Viiperi saltó: "Mira que le dije que fuera, es que es tonta, a esos desfiles tiene que ir".

"Este tipo de personas tienen doble cara. Y lo dice con tanta seguridad y tanta frialdad que hasta yo dudo de mí misma, y me lo creía. Me volvía loca", ha añadido.

La influencer ha recordado también los inicios de su relación, cuando ya veía algunas señales de su comportamiento pero las dejaba pasar. "Me sentía mala persona si le dejaba, pero estando con él era hiperinfeliz. A mí me preguntaban algo tan simple como 'cómo estás' y lloraba con la pregunta", ha relatado la empresaria.

"Aun siendo consciente de que eso no era normal, yo estaba totalmente anulada como persona. Era superdifícil salir de ahí", ha añadido. "De hecho, lo intenté dejar en mil millones de ocasiones. La psicología era todo el rato 'si me dejas significa que no me quieres. Tienes que aguantar esto, porque si no no me quieres suficiente'".

Tras el revuelo mediático en marzo de 2020, River Viiperi puso tierra de por medio y se fue un tiempo a Finlandia. Pero, además, negó con un comunicado todo lo sucedido, desde las filtraciones a la versión que dio ella, a la cual acusó de estar mintiendo. Por ello, la joven decidió entonces probar sus palabras usando el vídeo que grabó previo a la detención del modelo por malos tratos.

Ahora, Jessica Goicoechea ha dado muchos detalles de lo que vivió, no solo de las supuestas agresiones, sino también de los comportamientos tóxicos de la relación. Y es que la influencer llevaba mucho tiempo callada, algo que River Viiperi no hizo, pues hace poco más de un año sí habló sobre ello, dedicándole unas palabras de desprecio: "La volví a ver y no sentí nada, pena más que otra cosa".