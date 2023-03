Las declaraciones de la novia de Carlos Rubí tras conocerse el supuesto romance de él con Carla Barber: "Todavía sigo en 'shock'"

Desde hace unas semanas, Carla Barber se ha situado en el centro del foco mediático tras hacerse pública su ruptura con el padre de sus hijos, Joseph Rodríguez.

Lejos de acallar el revuelo, la influencer ha seguido protagonizando titulares tras hacerse públicas unas imágenes por Lecturas en las que se las veía en una actitud muy cariñosa con su supuesto nuevo chico, Carlos Rubí, en el portal de su actual casa en Madrid.

Días después de salir a la luz la primicia, la madre de Bastián, el primer hijo de la experta en medicina estética, desmintió estos rumores reiterando que "está soltera". "No es mi novio, su hermana es amiga mía y nos conocimos hace un par de semanas cuando invité a su familia a comer a mi casa y que el cirujano plástico de 38 años no es su pareja", expresó a ¡Hola!

Ahora, Semana ha contactado con la que fuera pareja del cirujano de 38 años, Amy Lauren, quien ha desvelado cómo se entero de la deslealtad de su entonces novio. Al parecer, la joven también estaba invitada a la comida en casa de la modelo. Sin embargo, no pudo acudir, ya que "tenía un compromiso de trabajo en París".

"Durante la comida él y yo nos mensajeamos y hablamos con normalidad. Hay un momento en el que le pregunto por Carla y él me dice que puedo estar tranquila porque está embarazada. Ahí me relaje", relató Amy Lauren a la revista.

Lo que no se esperaba la joven era que, poco después, se enteraría a la misma vez que toda España que el que fuera su novio le había sido infiel. "Me entero del beso con Carla un miércoles, el mismo día que se publican las fotos y los medios descubren quién es él. Me avisó una amiga de la noticia. Todavía sigo en shock", confesó a la revista y añadió que, desde entonces, ni come ni duerme.

Lo cierto es que Amy Lauren y Carlos Rubí tenían en mente casarse. Unos planes que se han desvanecido tras conocerse el beso que él y Carla Barber se dieron. "Cancelé mi boda por él. Lo dejé todo porque apostaba por esto y mira lo que ha pasado", expresó a Semana, mostrándose visiblemente afectada por la situación.

Según la joven, el cirujano la tiene bloqueada en sus redes sociales y, desde que salió a la luz la primicia de Lecturas, no ha podido contactar con él. "Solo respondió a un amigo al que le dijo que Carla no era su novia y que, además, él podía hacer lo que le diera la gana", expuso Lauren y añadió: "Que sepa Carla que a ella le va a hacer lo mismo", dejando entrever que no es raro que el cirujano acostumbre a tener este tipo de acciones.