¿Quién es 'Koi Jefa'? La novia de Ibai Llanos que vive con él en la mansión que posee en Barcelona y se mantiene 'en la sombra'

Ibai Llanos es, claramente, uno de los streamers más reconocidos a nivel mundial. Aunque él hable sin tapujos de prácticamente todos los temas de actualidad, sobre su vida íntima no suele ofrecer mucha información.

Ha sido gracias a la final de la King's Leage -el torneo de fútbol organizado por él y Gerard Piqué- donde ha salido un detalle a la luz, precisamente, relacionado con esta parte personal del presentador.

Fue en 2018 cuando el vasco anunció mediante un tuit que tenía pareja. Pero poco se conocía de esta chica, hasta ahora. Tal y como apuntan en Lecturas, esta chica se llama Carmen y vive en un apartamento de la mansión que posee Ibai en Barcelona. "Nos conocimos en un evento de Madrid cuando trabajábamos para diferentes empresas", contaba el youtuber en una entrevista con el periodista deportivo Siro López.

Sobre la joven se conoce que estudió Periodismo, Marketing y Publicidad y que estuvo trabajando en el departamento de marketing de una empresa de Jorge Lorenzo. Actualmente, trabaja dentro de equipo de Ibai. "Nos echa un cable a todos", apunta el streamer.

Recientemente, el de Bilbao recibió el premio Esland, galardón que le dedicó a su novia: "Se lo dedico a Koi Jefa, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por el culo dentro de poco".

Así pues, 'Koi Jefa' es el apodo con el que Ibai Llanos llama a su novia, con la que comparte las mismas aficiones. "Vemos series, películas, a veces hacemos cosas juntos. Nos gusta mucho comer fuera, dar paseos por el monte con los perros y jugar al baloncesto aquí en casa. Tenemos jacuzzi, hacemos cosillas... Pero tampoco son planes espectaculares, porque salimos poco", relató ante el presentador deportivo.

Carmen, la novia de Ibai Llanos. TWITCH

La joven está presente en muchos de los eventos que realiza su novio, pero siempre es muy discreta y se queda en la sombra. Entre ellos destaca la asistencia de Ibai a la presentación de Messi como nuevo jugador del París Saint-Germain (PSG). Fue durante el directo en Twitch donde Carmen apareció unos segundos en la retransmisión y los seguidores del streamer pudieron ponerle cara a la joven.