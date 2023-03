AtresPlayer rescata una escena de 'Aquí no hay quien viva' para bromear sobre el caso de Ana Obregón

Es uno de los asuntos más comentados estos días: la actriz Ana García Obregón ha sido madre en EE UU por el método de la gestación subrogada, por el cual una mujer gesta a un bebé que, tras un intercambio económico, es entregado a la que será su nueva madre.

Ana Obregón, a sus 68 años se ha convertido así en la tutora de una bebé, que criará como suya y que ha llegado a su vida, según ella misma ha declarado, para no sentirse sola.

Este caso ha corrido como la pólvora, con muchas críticas y algunos apoyos y no ha escapado al humor con el que en este país se tamiza casi cualquier suceso.

En este caso ha sido la cuenta oficial de AtresPlayer, el canal online de Atresmedia, el que ha bromeado, en este caso rescatando unas imágenes de la serie Aquí no hay quien viva, que antaño se emitía en Antena 3.

En ella aparecen los personajes de Vicenta y Marisa y la primera está obsesionada con quedarse con un bebé que aparece en escena.

"¿Por qué no nos lo quedamos? Puedo decir que es mío", dice Vicenta. Marisa, ejerciendo de voz de la razón, le replica: "Claro que lo puedes decir, pero no te lo va a creer ni dios".

"Digo que lo he tenido en la bañera y que no me ha dado tiempo de ir a registralo", insiste Vicenta antes de que Marisa siga intentando desalentarla.

El tuit con ese vídeo viene precedido del texto: "#ANHQV predijo lo de Ana Obregón", haciendo un símil con Los Simpson, de los que siempre se dice que han predicho muchos hechos históricos.

Entre las reacciones al tuit hay muchas que felicitan el sentido del humor del responsable de la cuenta, así como otros que alaban aquella mítica serie. También hubo quien no vio con buenos ojos esa broma: "No se dónde está la gracia. Muy innecesario esto que acabáis de hacer", decía un usuario.