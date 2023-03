Georgina Rodríguez desvela, en su 'reality' de Netflix, el inesperado lugar donde ha tenido relaciones con Cristiano Ronaldo

Este 31 de marzo cumplirá una semana desde que se estrenó la segunda temporada de la serie Soy Georgina en Netflix, sin embargo desde el primer día se ha convertido en uno de los temas principales de los que hablar. La repercusión que está teniendo la docuserie evidencia un triunfo rotundo para Georgina Rodríguez. Tan solo 4 horas después de su estreno, el reality se posicionó como lo más visto en la plataforma a nivel nacional.

Si la primera temporada desveló algunos detalles de la vida de la novia de Cristiano Ronaldo, la segunda parte ahonda aun más en el día a día de la modelo y su familia. En el quinto capítulo de la segunda temporada, la de Jaca, ayudada por sus amigos, ha confesado uno de sus secretos más íntimos.

Como se refiere la influencer en el documental, ella se encontraba enseñando a sus 'queridos', seudónimo con el que se refiere a su círculo cercano, las obras que ella y el futbolista estaban realizando en su casa de Madrid cuando empezó a detallarles la anécdota.

La empresaria le recordó a sus amigos que todo ocurrió en aquellos días en los que se acababa de hacer un tatuaje en los brazos y, por lo tanto, no podía mojárselos. "No, no nos metimos en la playa y me forré los brazos de esparadrapo el primer día", expresó la madre de Bella Esmeralda, a modo de contexto.

Cuando Gio se encontraba de regreso en su casa tras un cálido día de sol, arena y olas, el portugués le hizo una tentadora propuesta a la que ella no se negó. "Me dijo Cris que fuéramos al spa. Pues vamos. Estaba superrayada -por el tatuaje- y la primera vez que me metí en el jacuzzi entré con los brazos así levantados", continuó relatando la modelo argentina, para, acto seguido, dejar entrever que había disfrutado mucho del baño.

Lo que nadie se esperaba, ni siquiera sus amigos ni su hermana lo entreveían, es que Georgina Rodríguez fuera a confesar sutilmente que, al parecer, había mantenido relaciones con Cristiano en el jacuzzi. "Ya podíais haberlo hecho en la cama y no en el spa", expuso el colaborador de Telecinco Iván García, a modo de risas.

"No. Lo hicimos...", contestó la de Jaca al comentario del colaborador. Aunque no terminó la oración, lo cierto es que dejó entender que ella y Cristiano Ronaldo sí habían tenido relaciones ahí.

Ante esto, Ivana Rodríguez, hermana de la influencer, no titubeó en realizar la gran pregunta: "¿Hicisteis el amor en el spa?". Enseguida se vislumbró una tímida y a la vez nerviosa sonrisa en el rostro de la modelo.

Gio intentó que el asunto pasara desapercibido alegando que estaban hablando de tatuajes. "¿Y esa risa?", "Se ha puesto nerviosa", bromeaban sus amigos en la mesa. "Que no lo oiga Cristiano", expresó, entre risas, García a la cámara.