Sole Giménez dejó Presuntos Implicados por el "mal rollo" con sus compañeros: "Me dolía físicamente, yo me estaba enfermando"

Sole Giménez visitó una de Las tres puertas durante la noche del miércoles. La artista comenzó interpretando su propia canción, Mi pequeño tesoro, a la que le guarda un cariño especial, ya que la compuso para su hija, para luego entrar en materia sobre otros temas, la industria musical o su exgrupo, Presuntos Implicados.

Sobre lo primero, criticó la poca presencia de las mujeres en la música: "Detrás del escaparate faltan muchas. No hay productoras o ingenieras. Todo va cambiando, pero muy lento". La cantante contó que lleva 40 años en la música y que queda mucho por hacer aún.

Giménez aportó datos durante la crítica: "Solo el 20% de la música que se escucha en el mundo está hecho por mujeres. Sin embargo, la mayoría de los consumidores de música son mujeres".

En cuanto a su exbanda, de la que se separó en 2006 tras 23 años juntos, señaló: "Me costó. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida". En cuanto a los motivos, dijo: "En los últimos años había muy poca comunicación entre nosotros y eso dio al traste con lo que teníamos. Luego hubo mal rollo, mucho mal rollo".

"Dolía. A mí me dolía físicamente, yo me estaba enfermando, y tuve que decidir: ‘hasta aquí he llegado, yo no puedo luchar contra una montaña'. Estaba en un momento diciendo: 'ya no quiero seguir en esto'. Me estaba desangrando. Pero luego te das cuenta de que merece mucho la pena, y aquí sigo", reflexionó.