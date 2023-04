Comprar 'online' en tiendas con devolución gratuita: la opción preferida del consumidor que supone un pequeño alivio para el bolsillo

Es frecuente que cuando compramos algún artículo por internet, sobre todo en lo que se refiere a productos textiles, como una camiseta o unos pantalones, terminemos por devolverlo porque no nos sienta bien, el color no es el que esperábamos o simplemente porque no nos gusta al verlo en persona.

Hasta hace poco, el coste del retorno del producto a la tienda desde el domicilio era asumido siempre por la empresa, pero esto ha cambiado ya. Con la inflación al alza, a muchas compañías no les queda otro camino que reducir costes para no tener que subir aún más el precio de sus artículos.

Porque acabar con las devoluciones gratis a domicilio supone un gran alivio, ya que el transporte de recogida, el almacenamiento y la colocación de nuevo del producto para la venta tiene un alto coste económico. Además, las empresas hacen gala de que con ello consiguen reducir el impacto medioambiental en sus envíos.

Sin embargo, parece que a los consumidores no les convence este cambio de estrategia. De hecho, casi un 60% afirma que antes compraría en un comercio que mantengan las devoluciones online gratuitas en lugar de hacerlo en otro que cobre por el servicio, mientras que un 35% va más allá y asegura que directamente dejaría de comprar en las tiendas que no ofrezcan devoluciones por internet sin coste, según refleja una reciente encuesta realizada por idealo.es, el comparador de precios de productos líder de Europa.

Y es que en el tema del ahorro, como repiten incansables los expertos en finanzas personales, "muchos pocos suman" y "es más importante la constancia que la cantidad", por lo que si compras habitualmente productos por internet el ahorro a final de mes puede ser importante.

De los casi dos euros de Zara a los 7,90 de El Corte Inglés

Una de las últimas firmas en cobrar por este servicio es Zara, exitosa compañía del gigante textil Inditex, que desde febrero de este año cobra 1,95 euros por las devoluciones online. En otras marcas de Inditex, como Oysho o Pull & Bear, el coste por la recogida a domicilio es de 3,95 euros.

Por su parte, Amazon, la principal web de comercio electrónico en España, cobra 3,99 euros por la recogida a domicilio con Celeritas y Seur, aunque dependiendo de la cuantía del producto puede salir a coste cero.

Otra de las grandes empresas que no realiza devoluciones gratis a domicilio es El Corte Inglés. En su web, la empresa recoge que el coste para la devolución de productos de menos de 15 kilos en península y Baleares oscila entre los 5,90 y los 7,90 euros, dependiendo si es total o parcial. En Canarias, este servicio está entre los 12 y los 18 euros. Las devoluciones en El Corte Inglés son gratis si se realizan en tiendas o a través de Correos, pero si se hace con Celeritas el coste es de dos euros.

Solo el 6% quiere pagar

El estudio de idealo recoge, por otra parte, que hasta un 16% de los consumidores prefieren las devoluciones en tienda si estas son gratuitas y que únicamente un 6% seguiría comprando online en comercios que te cobrasen por devolver los productos no deseados.

Por género, el informe indica que los hombres son los más decididos a la hora de dejar de comprar en los establecimientos que adopten este cargo, con un 32 % de los encuestados eligiendo esta opción, en comparación con el 27 % de las mujeres. Por su parte, ellas se decantan en mayor medida por tiendas que no cobren por las devoluciones (54 %), mientras que el porcentaje se reduce hasta el 50% en el caso de los varones.

La voluntad de pagar por las devoluciones también varía en función de la edad de los consumidores. En este sentido, el 32 % de los encuestados entre 55 y 64 años admite que dejaría de comprar en las tiendas que adopten esta nueva política. En cambio, los millennials entre 25 y 34 años son a los que menos les importaría pagar por este recargo y seguirían comprando como hasta ahora (13 %). Por su parte, los mayores de 65 años son los que darían más prioridad a los establecimientos que no cobran por este tipo de devoluciones, con un 56 %.