Paz Padilla, apartada de televisión por un problema de salud

Paz Padilla ha recibido un nuevo revés, esta vez en forma de contratiempo de salud. El programa que presenta en la noche de los sábados en Telecinco, Déjate querer, tendrá el día 1 de abril su última emisión después de haber sido cancelado.

Pero eso no es todo, ya que la presentadora ha tenido que ser operada de las cuerdas vocales, ya que, desde hace años, arrastraba problemas de afonía, a los que ya ha puesto remedio.

"Hace unos días me puse en manos de este genio, @drcarinanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión", destaca la gaditana.

"¡Aprendí la lengua de signos y nunca pensé que me vendría tan bien! Por cierto, está batiendo récords de taquilla. ¡Enhorabuena a todo el equipo!", informa, sobre la comedia que retoma la historia de García y García y que está protagonizada por José Mota y Pepe Viyuela.

Además, la revista Semana se ha puesto en contacto con el entorno de la humorista, que asegura que, ahora, "deberá guardar reposo" durante unos días para que la intervención de las cuerdas vocales dé sus frutos.