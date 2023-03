Álex Roca entra en 'La Resistencia' tirándose por la tirolina del programa

MOVISTAR PLUS+

El pasado 19 de marzo, Álex Roca entró en la historia del deporte tras el maratón de Barcelona al ser la primera persona del mundo con un 76% de discapacidad física en lograr completar los más de 42 kilómetros de la prueba.

El deportista acudió acompañado por su pareja, Mari Carmen Maza, que hizo de intérprete entre Roca y Broncano durante la entrevista en La Resistencia.

El invitado realizó una espectacular entrada con la tirolina del programa de Movistar Plus+, sorprendiendo al presentador, ya que, mientras Maza entraba por la puerta, Roca se lanzó por la cuerda.

El barcelonés le regaló a Broncano una camiseta con el texto 'El límite te lo pones tú': "Mucha gente en mi vida me dijo que no andaría, pero el límite me lo pongo yo", le explicó el invitado.

Maza le contó al presentador que llevaban seis años de relación, y que fue ella, tras una charla de Roca, la que le envió varios mensajes para quedar... y hasta ahora.

"Aunque tengamos limitaciones o miedos, debemos intentar lograrlo. Me han dicho muchas veces que no puedo hacer muchas cosas. Me hizo sentir orgulloso y muy capaz el terminar el maratón de Barcelona", señaló el invitado.

Y añadió que "que con seis meses me dijeron que podría morirme o quedarme en estado vegetativo. Pues bien, ya llevo seis triatlones, seis medias maratones y un maratón".

A continuación, Roca le enseñó uno de sus pies para que se pudiera ver cómo lo tenía: "Este pie me ha dado vida. Gracias a mi parálisis cerebral, y a este pie, he conseguido lo que he conseguido", concluyó.