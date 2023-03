Ponsatí afirma no tener "ganas de hablar con ningún juez" ante la citación de Llarena

La eurodiputada de JxCAT Clara Ponsatí, no quiso manifestar si se presentará a la cita con el juez Pablo Llarena o no, fijada para el próximo 24 de abril. Ponsatí se limitó a comentar irónicamente que «hay un juez en Madrid, que tiene muchas ganas de hablar conmigo, pero yo no tengo muchas ganas de hablar con ningún juez».

El magistrado advirtió a la eurodiputada de que si no se presenta a declarar en Madrid el próximo 24 de abril podría ser conducida al juzgado «por la fuerza pública». La eurodiputada de Junts fue informada de esta citación del juez Llarena durante su presencia en el juzgado de guardia al que fue conducida el pasado martes durante su detención.

Críticas a Metsola

La eurodiputada de Junts también criticó ayer desde el Parlamento Europeo su detención el pasado martes en Barcelona. A su llegada a la Eurocámara, Ponsatí afirmó que «la detención, en mitad de la calle en Barcelona, que todo el mundo ha visto a través de los medios de comunicación, de un eurodiputado que lo único que hacía era pasear por la calle es una detención ilegal».

Clara Ponsatí durante su intervención en el Parlamento Europeo. ACN

Acto seguido, aseguró que había pedido a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que protegiese su inmunidad, pero Metsola no se ha pronunciado y ha dejado la cuestión en manos de los servicios jurídicos del Parlamento. Ponsatí consideró que el hecho de que Metsola no se pronunciase «es una situación muy lamentable, que deja al Parlamento Europeo en muy mal lugar».

Sobre este caso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ligó ayer el regreso de la eurodiputada a un movimiento de Puigdemont ante las elecciones europeas de 2024, pero lo desvinculó de la intención de provocar un enfrentamiento con ERC ante las elecciones muncipales.