El mensaje que Antonia Dell'Atte comparte en redes sobre la nueva maternidad de Ana Obregón: "Persona patética y egoísta"

La nueva maternidad de Ana Obregón a sus 68 años y por gestación subrogada ha sido el tema principal de todos los medios del corazón este miércoles.

Además, otras personalidades, como políticas, también se han pronunciado sobre tema. A ellas se ha sumado Antonia Dell'Atte, quien se encuentra también en Miami, donde ha tenido lugar el nacimiento del bebé.

Este miércoles, la italiana ha publicado en sus redes sociales un post de su experiencia siendo espectadora del torneo de tenis del Masters de Miami. En esa publicación, con un vídeo de su visita a la ciudad norteamericana, Dell'Atte ha lanzado un mensaje directo a la bióloga a través del texto.

"Disfrutando con mi hijo, 'un regalo De Dios'", expresa. "Me gusta Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas 'patéticas e insoportables' y sobre todo egoísta y egocentrismo… Huid siempre", lanzaba como indirecta a la exmujer de Alessandro Lecquio. El texto termina con un 'Mamma mia', seguido de un emoticono mostrando miedo.

Por el momento la modelo no se ha pronunciado en medios de comunicación, y no ha querido hablar con Sálvame, quien se ha puesto en contacto con ella. Eso sí, lo único que ha expresado para el programa de Telecinco es que iba a mantenerse callada a través un audio: "Te puedo dar una noticia, yo de esta señora, si se puede llamar señora, no voy a decir nada. El silencio es oro. Un día hablamos cara a cara".