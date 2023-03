Jeremy Renner reaparece ante los medios tras el accidente que sufrió a principios de año y que casi le cuesta la vida. El actor estuvo hospitalizado tras romperse más de 30 huesos después de haber sido arrollado por una máquina quitanieves.

Ha sido en un programa de la cadena de televisión estadounidense ABC con Diane Sawyer donde Renner ha concedido su primera entrevista tras el accidente, asegurando que estuvo "despierto en todo momento" y que recuerda todo el dolor.

"¿Voy a ser solo una raspa y un cerebro, como un experimento científico?", era la pregunta que Renner se hacía mientras se recuperaba. "Elegí sobrevivir. Esto no va a matarme, no puede ser. Perdí mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me lo han reemplazado con amor y titanio", asegura el actor.

En un momento del avance de esta entrevista, se aprecia como Renner no puede evitar llorar cuando la entrevistadora le recuerda un dato del accidente: "He escuchado que, en lenguaje de signos, le dijiste a tu familia: 'Lo siento'".

Asimismo, en este programa especial, que emitirá entero el próximo seis de abril, aparece su sobrino, coprotagonista de esta historia, ya que fue a él a quien el actor salvó de la máquina quitanieves.

El joven comenta que, cuando vio a su tío desplomado en el suelo, corrió hacia él, sin pensar que siguiese vivo, pues "su cabeza estaba en una piscina de sangre", asegura.