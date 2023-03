Jorge Javier se enfrenta a una invitada de 'Sálvame' por la maternidad de Ana Obregón: "Tenemos que buscar nuestra felicidad solos"

Sálvame ha centrado su programa de este miércoles en la maternidad de Ana Obregón. Para contar con la opinión de una persona que es madre con 60 años, el programa ha conectado con Lina, una mujer que tuvo un bebé tras la parálisis de uno de sus hijos. Su discurso no ha sido del agrado de Jorge Javier Vázquez, quien le ha dado otro punto de vista del sentido de la vida.

La invitada fue madre con 62 años y mintió para conseguirlo. De hecho, ha sido clara desde el comienzo de la conexión: "Estoy muy orgullosa de haber mentido, solo faltaría". En cuanto a cómo es ser madre a esa edad, Lina ha defendido: "Han sido los mejores seis años de mi vida. No estoy cansada, esta niña me dio vida y es superfeliz".

La mujer se ha dirigido entonces a Ana Obregón: "Felicidades y enhorabuena. Fuiste muy valiente y era lo que tenías que hacer". Jorge Javier ha decidido pedirle explicaciones sobre esa afirmación, y Lina ha contestado: "Antes de juzgar el sufrimiento de ella hay que vivirlo, igual que yo con la parálisis de mi hijo".

"Sobran los juicios que estáis haciendo y no me gusta oírlos. A mí no me gusta hablar del futuro, nadie sabe lo que le va a suceder", ha lanzado la invitada, asegurando que "la muerte de un hijo es lo que peor te puede pasar". "Ha hecho lo que tenía que hacer, buscarle un sentido a su vida, sentirse a gusto con ella misma... Llenar su vida con algo", ha defendido.

Lina ha asegurado que ella lo consiguió con su hija, y que ella está trabajando como nunca. Los colaboradores le han resaltado entonces la edad y la responsabilidad que puede sentir su hija al crecer, lo que la invitada ha catalogado de "tontería". Por su parte, el presentador le ha lanzado: "Tu discurso tiene un punto tramposo muy grande".

Jorge Javier ha expuesto que entiende que la muerte de un hijo es lo peor que puede pasar, pero le ha explicado: "Cualquier ser humano debe buscar el sentido de la vida por sí mismo, no necesitar nada ajeno para encontrarlo. ¿Qué pasa si lo que tú pensabas que te iba a dar sentido no te lo da? Una tragedia absoluta".

"Estás depositando una carga emocional absolutamente imposible de llevar a alguien a la que no le compete. El sentido lo tenemos que buscar cada uno por nosotros mismos, no podemos depender de elementos ajenos", le ha explicado a la invitada. Por su parte, Lina ha asegurado que ella encontró el sentido "con la maternidad de los hijos".