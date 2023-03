Terelu Campos reflexiona sobre su relación con su hija Alejandra: "Es el motivo por el que me levanto cuando no tengo fuerzas"

Terelu Campos ha llegado a las tres cifras en su blog de Lecturas. Por ello ha querido dedicar su entrada número 100 a reflexionar sobre su carrera y su vida desde que comenzó este proyecto.

En el centenar de semanas que lleva publicando sus pensamientos, su vida ha dado un vuelco. Por ello, ha querido dedicar este capítulo a uno de los pilares de su vida: su hija.

La televisiva ha confesado que su vida está "llena de preocupaciones", pero que, aun así, su hija es "el motivo por el cual se levanta los días cuando no tiene fuerzas para hacerlo". Como ha asegurado, no quiere darle "quebraderos de cabeza" a Alejandra.

Terelu ha hablado sobre cómo vivirá la Semana Santa. "Sé que la voy a vivir con mucha tristeza, porque ya nada es igual ni volverá a serlo nunca", ha comentado la televisiva. Sus planes son escuetos, pero emotivos. Como ha asegurado, irá a Málaga el Domingo de Ramos y el Lunes Santo para cumplir con su promesa con "su cristo El Cautivo".

"Me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos porque sé lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años", finaliza reflexionando sobre la situación de su madre, María Teresa Campos.