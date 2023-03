Sálvame ha centrado su programa de este miércoles en la nueva hija de Ana Obregón por gestación subrogada. Aparte de dar sus diversas opiniones acerca de la decisión de la bióloga a sus 68 años, el tema sobre este tipo de maternidad ha hecho a Carmen Alcayde contar algo al respecto que la ha posicionado en el debate.

"Anteriormente David Valldeperas tenía otra pareja y él siempre ha querido ser padre siempre", ha introducido Jorge Javier Vázquez. Así, la colaboradora ha desvelado que ella le ofreció al director de la tertulia prestarle su vientre para gestar un bebé para él. "Era una conversación entre amigos y no se puede hacer porque es ilegal", ha matizado.

"A mí no me habría importado para nada ayudarle a él a ser padre con mi vientre, incluso a otro amigo", ha explicado la colaboradora. "A mí las leyes y los políticos me dan igual, yo hablo por mí. Para mí el embarazo fue la mejor época de mi vida", ha lanzado en el programa de Telecinco.

"Me gusta mucho estar embarazada, tengo tres hijos y no quiero más, pero entiendo ese dolor de quien no puede ser padre", ha justificado la valenciana. "Igual que quien tiene derecho a casarse con quien quiera, también lo tiene para ser padre", ha opinado la tertuliana. "Si fuera legal lo haría", ha insistido.

Además, ha asegurado que no habría dinero de por medio: "Yo no lo haría por dinero, es que me encanta estar embarazada. Si además no fuera mío el óvulo no sentiría ninguna vinculación y habría una pareja que los esperaría". En cuanto a si tuviera vinculación con el niño o niña, ha dejado claro que sería "la tita Carmen": "Le diría que yo le he gestado".