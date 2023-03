Tener un bebé en la familia es una alegría. Desde su nacimiento a los primeros pasos, no hay nada que rodee su universo que no nos emocione... salvo la inversión que supone darles una bienvenida en condiciones. En su primer mes, un recién nacido puede costar unos 1.900 euros: a esta cuenta contribuyen grandes adquisiciones, como la cuna y el carrito; algún que otro capricho (¡como sus primeras zapatillas de marca!); y, sobre todo, lo necesario para que a nuestro bebé no le falte de nada. Hablamos de las toallitas, los pañales y, también, la leche en polvo en caso de que la lactancia materna no haya sido la posibilidad o decisión escogida.

Por eso, no es de extrañar que la leche de continuación en polvo de Blemil, que viene en latas de 1200 gramos y está recomendada a partir de los seis primeros meses de vida, esté arrasando en las Ofertas de Primavera de Amazon. Según fuentes del propio marketplace, está entre los productos que más éxito está teniendo entre los usuarios; y no es de extrañar: tiene una rebaja del 25% que supone un ahorro de ocho euros por cada unidad. O, lo que es lo mismo, en vez de pagar 32 euros, ¡te la llevas a casa por 24!

Por qué elegir Blemil 2 Optimum ProTech

Según sus fabricantes, la fórmula de Blemil 2 Optimum ProTech es “la más avanzada en leche de continuación para lactantes desde los 6 meses, como parte de una dieta diversificada”. Además de aportar “protección al lactante”, incorpora una exclusiva combinación de 3 compuestos bioactivos presentes en la leche materna: Osteopontina láctea (siendo la única europea del mercado en incluirla), oligosacáridos de la leche materna (HMO) y compuestos bioactivos presentes en la leche materna (MFGM).

