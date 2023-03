Ana Obregón ha sido madre a sus 68 años por gestación subrogada en Miami. La noticia no ha pasado desapercibida, y tanto los programas del corazón como otras personalidades como políticos han comentado la decisión de la bióloga. En general, se han mostrado en contra de dicha decisión. Sin embargo, en Sálvame ha tenido lugar un debate con diversidad de opiniones.

"No me gustan los comentarios sobre que esto lo ha hecho para quitarse una pena o dolor, y eso no se va nunca", ha defendido así Lydia Lozano a la actriz. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez la ha hecho dudar de su afirmación: "¿Si su hijo no hubiese fallecido, habría tomado la misma decisión?".

"Es una noticia feliz y triste a la vez por las críticas de la gente que no ha estado en su piel. Me gustaría que no se demonizara lo que ha hecho, sino que lo humanicemos", ha defendido Carmen Alcayde. "Es un yo, yo y yo, pero ¿y la niña? En estos casos hay que pensar en la otra parte", ha vuelto a lanzar la duda.

"La vida no se mide con lo que nos pasa, sino con lo que hacemos con lo que nos pasa", ha citado el presentador así a la actriz Nacha Guevara. "Espero que haya tomado la decisión siendo asesorada por un experto sobre las implicaciones que tiene para la niña", ha dicho, por su parte, Adela González. La presentadora de la tertulia de Telecinco sufrió el fallecimiento de su hija con ocho años en 2020.

"Esa niña va a tener todo el dinero del mundo, pero emocionalmente es muy complicado vivir sabiendo que casi has llegado para tapar un hueco imposible de tapar", ha defendido la vasca. "Estoy segura de que Ana es consciente de que esa niña no va a cubrir ese hueco", ha lanzado la conductora del formato de Telecinco.

Por su parte, Kiko Hernández ha compartido que él conocía que la bióloga iba a tomar esta decisión. Tres o cuatro semanas del fallecimiento de Aless Lecquio, Alessandro Lecquio le preguntó al colaborador por el proceso de gestación subrogada: "Yo flipo con la decisión, y por supuesto me vuelco. Sospechaba que era para Ana, porque él tiene una hija y pensé que ella querría suplir el dolor. Yo sabía que se estaba haciendo mal el proceso de luto".