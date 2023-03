Tommaso Debenedetti, el periodista italiano que podría estar detrás del bulo de la muerte de Felipe González y Elena Salgado

Durante los últimos días, en Twitter se publicaron mensajes que anunciaban la muerte de distintas figuras políticas, y se compartieron desde cuentas aparentemente oficiales. Pero nada más lejos de la realidad, esto eran bulos difundidos por perfiles de reciente creación que suplantaban la identidad de otras personalidades. Y parece que, detrás de estas fake news podría estar Tomasso Debenedetti, un periodista italiano más que acostumbrado a publicar este tipo de falsedades.

"Noticia oficial: Felipe González, expresidente del Gobierno de España, muere a los 81 años en Santo Domingo", escribió este martes en Twitter una cuenta que tenía el nombre de Antonio Pérez-Hernández y Torra, embajador de España en la República Dominicana. Pero este perfil, que ya ha sido borrado, no era real, ni tampoco el fallecimiento.

Aunque decía "oficial" en su biografía, no tenía tick azul, se había creado el pasado mes de febrero, tenía solo tres retuits y dos tuits, ambos hablando de la supuesta muerte de Felipe González. Por lo que todo indicaba que esto era un bulo y que había sido una suplantación de identidad, y así lo confirmó la cuenta oficial de la embajada.

Este miércoles, otro bulo similar comenzó a difundirse, esta vez señalando que Elena Salgado, exvicepresidenta socialista del Gobierno, había muerto. "Una noticia muy triste. Hace unos minutos ha fallecido Elena Salgado Méndez, exministra y gran gallega", fue el tuit que, en esta ocasión, publicó una cuenta, que también está borrada ya y que suplantaba a José Ramón Gómez Besteiro, político de los socialistas gallegos.

El único perfil oficial (y verificado) de la Embajada de España en República Dominicana es @EmbajadaESPenRD



El Embajador no tiene cuenta de Twitter y se trata de una suplantación para difundir información falsa que ya ha sido denunciada a @twitter @TwitterEspana @MAECgob https://t.co/zBftf3yKpK — Embajada de España en Rep. Dominicana (@EmbajadaESPenRD) March 28, 2023

Y, aunque algunos medios dieron como cierta esta información, no lo era. Otra fake news más, ni Felipe González ni Elena Salgado han fallecido, tal y como han confirmado sus allegados a elPlural. Pero, ¿quién está detrás de todo este aluvión de bulos relacionados con algo tan desagradable e inapropiado como la muerte de alguien?

Un mentiroso profesional

Detrás de todas estas informaciones falsas se aprecia un modus operandi que tendría un referente en el pasado, y ese es Tomasso Debenedetti, un político italiano al que varios medios llaman "mentiroso profesional".

De hecho, un tuit del perfil que compartió la falsa muerte de Elena Salgado le otorga finalmente la autoría de este bulo: "Cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommasso Debenedetti". Y es que esta no es la primera vez que publica este mensaje tras anunciar un fallecimiento.

La rapidez con la que se propaga la falsedad en las redes sociales, otro experimento social de Tomasso Debenedetti, profesor de literatura, quien posteó la falsa muerte de Joseph Ratzinger. pic.twitter.com/nVBXQ5AQwD — mario martell (@laultima) July 12, 2022

Mediante una estrategia similar, en el pasado ha anunciado falsamente el fallecimiento de personalidades como Gabriel García Márquez, Gorbachov, Fidel Castro, J. K. Rowling, Javier Marías, el Papa Benedicto XVI o Pedro Almodóvar.

Pero, además, a este periodista freelance de 43 años se le atribuye la suplantación en redes de famosos como Almudena Grandes, Mario Vargas Llosa o Umberto Eco, cuenta desde la que difundió el bulo de la muerte de García Márquez.

Sin embargo, su historia con las fake news no se limita a falsos anuncios de muertes y cuentas ficticias: también se ha inventado entrevistas con personalidades como John Grisham, Mario Vargas Llosa, John le Carré, Lech Walesa, Mijaíl Gorbachov, Benedicto XVI, Philip Roth, Gore Vidal, Toni Morrison, E. L. Doctorow, Günter Grass, José Saramago, John Grisham, Jean-Marie Gustave Le Clézio o Herta Müller. Curiosamente, a algunos de estos perfiles después 'los mató' o suplantó.

En 2013 entrevisté para Arcadia a Tomasso Debenedetti, el hombre que difundió la noticia falsa sobre la muerte de Benedicto XVI. Algunas de sus perlas las pueden leer aquí: https://t.co/eVZbTJ2WtK Esta es una: — MaríaGabrielaMéndez (@MaGaMendez) July 13, 2022

Según reveló en una entrevista con El Mundo en 2012, sus inicios con estas entrevistas de mentira fueron en 2020, cuando intentaba conseguir a los entrevistados. "Un día le pedí una entrevista al escritor americano Gore Vidal y accedió a dármela. Pero en el último momento me la anuló", aseguró. "Había apalabrado publicar la entrevista en el periódico napolitano Il Mattino, y cuando les dije que no la tenía me presionaron. Me dijeron que tenía que conseguirla como fuera, que ya me habían guardado el espacio. Así que decidí inventármela".

"Nadie me preguntaba cómo me las apañaba para entrevistar cada semana a un personaje de primerísima línea, cuando además cobraba por cada entrevista entre 20 o 30 euros", reveló.