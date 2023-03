Merche Bernal, madre de Anabel Pantoja, estalla contra la prensa: "Yo no me he sentido en ningún plató a cobrar dinero"

Anabel Pantoja lleva varias semanas en el centro del huracán mediático. Su ruptura con Yulen Pereira ha desencadenado que a la sobrina de Isabel Pantoja le haya salido algún que otro pretendiente, tales como el fisioterapeuta de su tía, David Rodríguez, o un joven canario llamado Aransahi Suárez.

A eso se suman las recientes declaraciones en el Deluxe de Luis Manuel 'Pinocho', quien dice ser hermano de la televisiva y de quien el polígrafo confirmó el pasado viernes que, en un tiempo pasado, el joven pudo haber filtreado con ella.

Es por ello que Anabel, cansada de todas las informaciones que están saliendo sobre su vida, se encuentra en Sevilla pasando unos días casa de su madre y mayor apoyo, Merche Bernal. Si bien ella ha evitado ofrecer declaraciones a la prensa, quien sí ha tenido un fuerte encontronazo con los medios, ha sido, precisamente, su progenitora.

"¿Cómo te lo digo? Que no me grabes, que yo no soy un personaje público", expresa la mujer ante las cámaras de Europa Press, sobrepasada por la presión mediática. "Yo no me he sentido en ningún plató a cobrar dinero", prosigue.

Antes de que la sevillana entre a su casa, el reportero le hace una segunda cuestión en la que le pregunta sobre la posible pelea de su hija con Agustín Pantoja durante la gira americana de la tonadillera. "Las chorradas que preguntáis", es la respuesta de Merche Bernal, quien pide que no se preocupen tanto por su hija.