La hilarante anécdota de Carolina Iglesias sobre su trasero que su padre siempre contaba: "Igual era innecesario"

Hace ya dos semanas que Carolina Iglesias acudió al programa de Dani Martínez en Movistar+, donde estuvo como invitada junto a Mónica Carrillo y Carlos Vives. Ninguno de los tres tuvo reparos a la hora de contar sus anécdotas más vergonzosas, pero ahora, la humorista ha vuelto a subir a su cuenta de Instagram.

"De cuando estuve en Martínez y hermanos y me sentí tan cómoda con Dani Martínez que le conté mis secretos más profundos. Igual era innecesario", ha escrito en su perfil en redes.

"A ver, yo de pequeña, y ahora también, tenía un lunar en la raja del culo. Imagínate, siendo pequeña y poco desarrollada en la vida, pues mucha vergüenza", comenzó explicando, provocando las risas de todos los presentes, incluidos sus compañeros de sofá. "Ahora es más grande, porque he crecido, pero me lo he mirado y está todo bien".

"Quiero precisar que mi padre me limpiaba el culo cuando me cagaba. Ahora ya lo hago sola", aclaró. "Cuando yo era muy pequeña, pensó que el lunar era caca, entonces se tiró limpiando eso... Que me dejó el culo en carne viva, que casi me quita el lunar".

Pero, al margen de lo sucedido cuando era tan pequeña, lo cierto es que lo que más le avergonzaba eran las veces que su padre lo recordaba: "Contó esta anécdota desde los 0 años hasta los 15 diciendo 'pero enséñaselo', y yo 'papá, no'".

"Papá, que soy autónoma ya, por favor", continuó bromeando, como si su padre siguiese pidiéndoselo. "Mi padre era de contar la historia completa y luego decir 'si no os lo creéis, os enseña mi hija el culo'".

"No he vuelto a confundirlo, la verdad", matizó tras contar su historia y, para concluir, aclaró que no iba a mostrar las pruebas en el programa: "No lo voy a enseñar, por si acaso".