Extremadura concede a la empresa Castilla Mining el permiso para explorar más de 8.000 hectáreas en Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha otorgado por un plazo de un año prorrogable el permiso de exploración (denominado Extremadura S.E) a la empresa Castilla Mining SLU, según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura

Con este permiso, la empresa minera pretende explorar una extensión de 315 cuadrículas mineras (alrededor de 8.820 hectáreas) que pertenecen a los términos municipales de Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz. El objetivo es encontrar recursos minerales tales como tierras raras, boro, zinc, estaño, wolframio, litio, oro y plomo.

El permiso, concedido por la Junta de Extremadura a través de Transición Ecológica, permitirá a la empresa realizar estudios en áreas de suelos rústicos mediante métodos rápidos de reconocimiento con el fin de seleccionar las zonas más interesantes.

La exploración permitirá conocer la composición geológica de la zona

El proyecto de exploración permitirá ampliar el conocimiento geológico estructural de la zona afectada a nivel superficial mediante la recogida manual de 100 muestras de escaso volumen y otros ensayos petrográficos y mineralógicos de 20 muestras. A ello se unirá una campaña gravimétrica.

El proyecto no precisa de operaciones específicas de restauración del espacio minero ya que el permiso otorgado no produce afección ni se generan residuos minero, aunque desde la Junta aclaran que este permiso no excluye de tener que solicitar otras autorizaciones con arreglo a la legislación vigente.