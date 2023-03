La 'tiktoker' Lucía Bellido recuerda sus polémicas con Naim Darrechi: "No debería tener móvil ese tío"

Lucia Bellido es una de las protagonistas de Sobrevivir a las redes, la nueva docuserie de Prime Video sobre influencers. En redes desde los 12 años, la tiktoker tiene mucho que hablar sobre salud mental y los compañeros con los que comparte profesión.

En una entrevista con Ibai Vegan en su pódcast Animales Humanos, ha revelado que desde la pandemia sufre graves problemas de salud mental que "no se solucionan con dinero": "No me sirve de nada si no puedo salir de la cama", ha comentado.

Ha revelado que actualmente está medicada por ansiedad y depresión y no tiene una vida "tan bonita como parece". Aun así, ha decidido no dejar las redes sociales y continuar con su trabajo.

En el encuentro también ha hablado de su polémica con Naim Darrechi, cuando el mallorquín se dedicó a acosarla por directo y esta tuvo que publicar un vídeo llorando pidiendo que parara la situación.

Para ella, fue de los peores momentos en las redes sociales. "Todos sus seguidores vinieron a por mí y no paraba de llorar día tras día", ha recordado: "Hice tres vídeos pidiendo que parasen y él se estaba riendo porque no tiene empatía".

Según ha contado, todo comenzó porque, en un directo de TikTok, empezó a mandarle regalos de un céntimo y siguió a pesar de que ella le pidió que parara. "No sabía como echarlo y me eché a llorar de la frustración en ese directo".

"Le odio tanto", ha comentado, después de recordar que se justificó diciendo que no paró porque "sabía que le gustaba". Al final, tuvo que bloquearlo para que le dejara en paz. "No quiero verle ni en pintura", ha añadido.

"No debería tener móvil ese tío", ha asegurado también, revelando que actualmente reside en México y vive de su cuenta de OnlyFans porque aunque "le dé igual" su cancelación, ninguna marca quiere trabajar con él. "Debería callarse y centrarse en su madre, que está enferma", ha sentenciado, esperando que algún día deje atrás su "etapa oscura".