Bigote Arrocet habla de su nuevo amor: "Salgo con una persona que no es española y estamos muy bien"

Desde hace un tiempo, Edmundo Arrocet está embarcado en un proyecto relacionado con la energía eólica en el país de Brasil, motivo por el que se encuentra fuera de España y, a su vez, alejado del foco mediático. Sin embargo, no se encuentra solo. Tal y como desveló a Semana, hace poco inició una relación de la que se siente muy a gusto.

"Estoy saliendo desde hace un tiempo con una persona que no es española. Es de otra nacionalidad y se encuentra conmigo en tierras brasileñas", reconoció, visiblemente contento, el humorista a la revista. Como ha dejado saber Semana, se trata de una mujer de mediana edad, sin embargo poco más se conoce sobre ella.

"Estamos juntos y muy bien, pero ella no tiene nada que ver con el universo mediático y prefiere mantenerse en el anonimato", confesó el argentino, dejando entrever que su nueva pareja prefiere mantener en privacidad su relación y su identidad.

En cuanto a los enfrentamientos que ha tenido su hija Gabriela, participante de Supervivientes, y las hijas de su entonces pareja, María Teresa Campos, Bigote Arrocet declara que prefiere no tomar partido en esas polémicas. "Me da lo mismo, allá ellas. Cuando hay guerra es porque alguien quiere pelear... y punto. Y la otra parte se tendrá que defender. Es lógico que Terelu y Carmen apoyen a su madre y mi hija a mí", expresó a la revista.

Respecto a las críticas de ambas hermanas, lo cierto es que al humorista lo que opinen le trae sin cuidado. "Que digan lo que quieran. Yo tengo mi conciencia tranquila. Estuve viviendo 6 años con su madre y fui muy feliz con ella. Le deseo lo mejor", confesó el argentino.

"En los seis años que viví con Teresa, sus hijas fueron a verla, como mucho, doce veces. Es más, a ella le dolía que Carmen no ocupara la casa que mandó a construir para ella al lado de la suya. O sea que esas dos señoras no me cuenten cuentos", declaró contundentemente a Semana.

Edmundo Arrocet siempre ha expresado públicamente el gran cariño que siente por María Teresa Campos y, de hecho, en varias ocasiones ha admitido estar consternado por su actual estado de salud. "Me da mucha pena esa situación. Nunca imaginé que pudiera estar así. Quizás le falta hacer cosas y trabajar. Eso la animaría muchísimo", desveló a la revista.