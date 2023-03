Isabel Pantoja, tras su presencia en el Baile de la Rosa: "Nadie me ha prohibido salir de mi casa, así que voy a salir cuando quiera"

Otro año más, el Sporting Monte-Carlo de Mónaco vuelve a acoger el Baile de la Rosa, el evento benéfico de la familia Grimaldi que, en esta ocasión, ha contado con Isabel Pantoja como invitada, lo cual ha llenado de felicidad a la cantante.

"Me he sentido muy feliz y muy bien", declara la cantante a la revista ¡Hola!, donde destaca que se sintió como una princesa. "(Conocer a Shirley Bassey) ha sido lo máximo, espectacular. La admiro de toda la vida y estar con ella ha sido uno de mis sueños cumplidos".

Su invitación fue una gran sorpresa, y ella misma justifica su presencia allí: "¿Por qué estaba yo allí? Pues porque sí. Porque fui invitada, simplemente, a través de mis amigos Thomas, Manel y Fidel. Ellos llevan yendo toda la vida, tienen su mesa de siempre".

"Ya me han invitado todos los años, que vaya o no ya es cosa mía, si tengo o no trabajo...", asegura. Y parece que la noche dio para mucho, pues no solo conoció a rostros como la familia Grimaldi o al príncipe Alberto de Mónaco, sino que cantó Bésame mucho con Shirley Bassey: "Empezó a cantar y yo la seguí. La verdad es que fue muy mágico".

"Toda mi vida he sido una mujer de poco salir. Salgo cuando quiero, cuando me apetece, cuando hay algo que me gusta, cuando voy a estar feliz", sostiene. "Cuando voy a estar a gusto con gente mía, con gente que quiero, con gente que me apetece estar, pero, de lo contrario, la verdad es que no".

"Nadie en mi vida me ha prohibido salir de mi casa. Así que voy a salir con quien quiera, cuando quiera y cuando me apetezca", concluye Isabel Pantaja en conversación con la revista.