Alcorcón amplía las ayudas 'Cheque Hogar': las familias recibirán el doble del importe del año 2022 para gastos habituales en la vivienda

El Ayuntamiento de Alcorcón aprobó este lunes, a través de la Junta de Gobierno Local, la convocatoria para las ayudas 'Cheque hogar' para gastos de mantenimiento de la vivienda habitual, que este año pasa de una dotación presupuestaria de 171.000 euros a 500.000 euros.

La portavoz del Gobierno municipal, Candelaria Testa, explicó que el importe máximo de las ayudas que pueden recibir las familias este año pasa de 300 a 600 euros, es decir, "el doble de lo que establecimos el año pasado".

Requerimientos

En cuanto a los requisitos para optar a estas ayudas, destacan estar empadronado en una vivienda situada en Alcorcón, no ser titulares catastrales por un valor superior a 166.056,2 euros, que la renta per cápita de la familia no sea superior a 21.000 euros (2,5 veces el Iprem anual de 14 pagas) y estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y tributarias.

Además, "se tendrán en cuenta factores como que en la familia haya personas mayores de 65 años, dependientes, personas en situación de desempleo, parados de larga duración, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género".

De este modo, estas ayudas, podrán utilizarse para justificar varios gastos como, por ejemplo, el IBI o la factura del gas o la luz, "algo vital dada la escalada de precios de la luz y gas en el mercado agravada por la invasión de Putin a Ucrania".

Testa justificó que como equipo de Gobierno han decidido dotar en este presupuesto de 2023 de 500.000 euros a estas ayudas porque "han funcionado sumamente bien en ejercicios anteriores".

Igualmente, señaló algunos cambios respecto a las convocatorias anteriores. Así, se dobla el importe a percibir, se incrementa el nivel de renta per cápita de 17.000 a 21.000 euros, se incrementa el valor catastral de las viviendas de las que pudiera ser titular de 155.000 a 166.000 y se incorpora el factor de la dependencia. En 2021 estas ayudas se ampliaron de modo que, además de propietarios, podían solicitarla los inquilinos.

"La ejecución presupuestaria en 2021 fue de 91.591 euros y en 2022 de 160.230 euros por lo que la dotación de este año, de 500.000 euros va a servir de gran ayuda a los vecinos en estos momentos de incertidumbre económica", concluyó Testa.